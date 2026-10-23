La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires es sede de una nueva edición del Anuario de Arte Argentino con Artistas Internacionales, una propuesta que reúne distintas expresiones artísticas en uno de los espacios emblemáticos de la institución: el Salón de los Pasos Perdidos.

La exposición, que podrá visitarse hasta este sábado 24 de octubre, se desarrolla en la sede de la avenida Figueroa Alcorta 2263, en la Ciudad de Buenos Aires.

La organización está a cargo de María Elena Beneito, directora de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina, iniciativa que también tuvo una edición en Ushuaia.

Quiénes participaron de la presentación del Anuario de Arte Argentino

La apertura de la muestra y la presentación del libro contaron con la presencia de referentes vinculados con el arte, la cultura y el patrimonio.

Entre ellos estuvieron María Elena Beneito; Juan Diego Bellocchio, director general de Asuntos Culturales y Patrimoniales de la Ciudad de Buenos Aires; Walter Di Santo, director del Museo de Arte Contemporáneo Beato Angélico de la Universidad Católica de La Plata y presidente del Instituto Belgraniano de la provincia de Buenos Aires; y Juan Ramón Rojas Silveira, presidente de la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos (SAAP).

El encuentro reunió a representantes de distintas instituciones culturales y artísticas en torno a una publicación dedicada a visibilizar la producción de artistas argentinos e internacionales.

Dónde se puede visitar la muestra de arte

El décimo Anuario de Arte Argentino con Artistas Internacionales puede visitarse en el Salón de los Pasos Perdidos de la Facultad de Derecho de la UBA, ubicada en avenida Figueroa Alcorta 2263, en la Ciudad de Buenos Aires.

La exposición permanecerá abierta hasta este domingo. Para quienes quieran acercarse, se recomienda consultar previamente los horarios de acceso y las condiciones de ingreso a la facultad.