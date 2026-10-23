El 22 de octubre, Candela Arizaga llegó a la fiscalía acompañada por su abogado para declarar en el marco de la causa judicial que involucra a su novio, Facundo Moyano. A la salida, una pregunta de una cronista sobre el viaje que hicieron juntos a Europa la tomó por sorpresa.

La joven fue citada a una audiencia en el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4 de la Ciudad de Buenos Aires para revisar la medida cautelar y la restricción de acercamiento vigente.

La causa se originó a raíz de un episodio ocurrido durante la madrugada del 4 de agosto de 2026, que derivó en una investigación por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Candela Arizaga. Captura de Intrusos, América TV.

La pregunta en vivo que descolocó a Candela Arizaga sobre Facundo Moyano

Tras declarar, Candela habló con la prensa y una notera le hizo una pregunta directa sobre cómo había logrado encontrarse con el sindicalista en Europa, pese a la restricción vigente en la Argentina.

“¿Cómo hiciste para coordinar para encontrártelo en Europa si no pueden hablar?”, le preguntó la cronista, en un móvil que sacó al aire Intrusos.

Luego de dudar y mirar a su abogado, Arizaga respondió: “Me ayudó mi abogado. Fue a través de nuestros amigos y seres queridos”.

La periodista insistió con otra consulta: “¿Durante tres meses no hablaron?”.

Ante esa pregunta, la influencer se refirió al viaje que compartieron y al momento que atraviesa la pareja. “Tuvimos un viaje que hicimos juntos y lo disfrutamos un montón. Volvimos más unidos y más fuertes que nunca para afrontar todo esto”, aseguró.

Qué le pidió Candela Arizaga a la Justicia por Facundo Moyano

Antes de retirarse, Candela Arizaga explicó cuál fue su pedido ante la Justicia y confirmó que Facundo Moyano declarará la semana siguiente.

“A la jueza le planteé que por favor levanten la perimetral, que yo nunca la pedí, que yo nunca me contradije”, sostuvo.

Por último, la modelo expresó su deseo de que la situación judicial se resuelva y manifestó su angustia por las restricciones que afectan a la pareja.

“Pasaron tres meses de esto y queremos que se termine de una vez. Es desesperante no poder vernos, no poder hablar”, concluyó Candela Arizaga.