La causa judicial que involucra a Facundo Moyano y Candela Arizaga sumó un nuevo capítulo. Después de pasar varios días en el exterior, la influencer regresó a la Argentina este domingo, aunque decidió no presentarse a la evaluación prevista para este lunes ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD).

La información fue confirmada a TN por Roberto Herrera, abogado de Arizaga, quien explicó que su representada no participará de la nueva entrevista solicitada en el marco de la investigación contra Moyano por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Además, el letrado anticipó que durante esta semana presentará un escrito ante la Justicia para solicitar que se levante la medida de restricción que actualmente pesa sobre Facundo Moyano.

POR QUÉ CANDELA ARIZAGA NO SE PRESENTARÁ ANTE LA JUSTICIA

Según explicó la defensa, la decisión de no concurrir a la nueva evaluación está relacionada con que Candela Arizaga ya declaró anteriormente y dejó asentada su versión de los hechos en el expediente.

En ese sentido, sus representantes legales entregaron a la fiscalía un informe psicológico elaborado por la profesional que la atiende, con el objetivo de que se reconsidere la necesidad de realizar otra entrevista.

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

El pedido busca evitar una nueva evaluación, bajo el argumento de que la influencer ya manifestó su posición respecto de lo sucedido y que su voluntad quedó registrada durante las instancias anteriores de la investigación.

Sin embargo, la convocatoria judicial tenía un propósito específico: determinar si Arizaga pudo haber recibido algún tipo de presión en relación con sus declaraciones o con su vínculo con el exdiputado.

La decisión de citarla nuevamente se produjo después de que trascendiera que Facundo Moyano y Candela Arizaga se habían reencontrado en Madrid, pese a la existencia de una medida cautelar que restringe el acercamiento y el contacto entre ambos en territorio argentino.

QUÉ PASARÁ CON LA RESTRICCIÓN CONTRA FACUNDO MOYANO

Otro de los puntos centrales de esta nueva etapa judicial es el pedido que prepara la defensa de Arizaga para revisar las restricciones impuestas a Facundo Moyano.

De acuerdo con lo informado por su abogado, la influencer no impulsó la acción penal y manifestó su intención de que la medida cautelar sea reconsiderada.

No obstante, la investigación por presunta violencia de género continúa en manos de la fiscalía, que deberá evaluar tanto el informe psicológico presentado como los argumentos de la defensa.

Foto: Instagram (@facundomoyanook)

Por el momento, la restricción contra Moyano sigue vigente y será la Justicia la encargada de determinar si corresponde modificarla o mantenerla.

Mientras tanto, el regreso de Candela Arizaga al país y su decisión de no asistir a la nueva pericia vuelven a poner el foco sobre la situación judicial de la pareja, en una causa que todavía no tiene una resolución definitiva.