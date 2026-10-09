“Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país”, aseguró Candela Arizaga en una reciente publicación que hizo en sus historias de Instagram. El mensaje se da a pocos días de la confirmación de su encuentro con Facundo Moyano en Madrid, a pesar de la orden de restricción que rige en el país.

“Hablan de tal denuncia la cual NUNCA existió. De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia. No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar pónganse a investigar un poco de la situación”, agregó en su descargo.

Tras compartir este mensaje, Candela siguió compartiendo imágenes donde se la ve muy enamorada de su novio, haciendo oídos sordos a las críticas y los comentarios que se escuchan en diferentes programas de televisión.

Candela Arizaga y Facundo Moyano, más enamorados que nunca (Foto: Instagram @candelamagaliok)

CANDELA ARIZAGA Y FACUNDO MOYANO YA NO OCULTAN SU RELACIÓN

Además de compartir una serie de fotografías donde se los ve súper enamorados y disfrutando juntos, Candela Arizaga y Facundo Moyano compartieron un video con una recopilación de momentos en pareja.

Candela Arizaga y Facundo Moyano, más enamorados que nunca (Video: Instagram @candelamagaliok)

“¿Dónde habías estado toda mi vida?“, escribió la modelo sobre un video donde se los ve bailando arriba de un avión, disfrutando de su viaje a Disney y compartiendo otros momentos juntos como, por ejemplo, salidas nocturnas.