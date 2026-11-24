El puré de calabaza es uno de los acompañamientos más populares de la cocina argentina, pero también puede convertirse en el protagonista de una comida completa. Aunque suele servirse junto a carnes o milanesas, existen distintas maneras de aprovecharlo para preparar platos más abundantes y con una combinación de sabores diferente.
La exjudoca y campeona olímpica Paula Pareto compartió en sus redes sociales una receta que combina puré de calabaza, huevos, mozzarella y frutos secos. La preparación se realiza en una sartén y lleva distintas especias, como cúrcuma, pimienta, ajo en polvo y nuez moscada, que aportan sabor sin necesidad de una elaboración complicada.
Además de mostrar su receta, la Peque Pareto destacó la importancia de incorporar huevos a la alimentación y mencionó una investigación que encontró una asociación entre su consumo y un menor riesgo de desarrollar Alzheimer.
La médica traumatóloga explicó que este alimento contiene colina, luteína y zeaxantina, nutrientes vinculados con distintas funciones del organismo, aunque esa asociación no demuestra que comer huevos prevenga la enfermedad.
Procedimiento
- En una sartén poner los siguientes ingredientes: chorrito de aceite, puré de calabaza, especias, las que más les gusten (cúrcuma + pimienta -para potenciar el efecto de la cúrcuma-, sal, ajo en polvo y nuez moscada), 4 huevos, puñado de mix de frutos secos, 200 gramos de muzzarella
- Tapar con un plato y dejar unos 10 minutos
- ¡A disfrutar!
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