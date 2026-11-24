La receta de pure de calabaza saludable, por Paula Pareto. Foto: Instagram

El puré de calabaza es uno de los acompañamientos más populares de la cocina argentina, pero también puede convertirse en el protagonista de una comida completa. Aunque suele servirse junto a carnes o milanesas, existen distintas maneras de aprovecharlo para preparar platos más abundantes y con una combinación de sabores diferente.

La exjudoca y campeona olímpica Paula Pareto compartió en sus redes sociales una receta que combina puré de calabaza, huevos, mozzarella y frutos secos. La preparación se realiza en una sartén y lleva distintas especias, como cúrcuma, pimienta, ajo en polvo y nuez moscada, que aportan sabor sin necesidad de una elaboración complicada.

Además de mostrar su receta, la Peque Pareto destacó la importancia de incorporar huevos a la alimentación y mencionó una investigación que encontró una asociación entre su consumo y un menor riesgo de desarrollar Alzheimer.

La médica traumatóloga explicó que este alimento contiene colina, luteína y zeaxantina, nutrientes vinculados con distintas funciones del organismo, aunque esa asociación no demuestra que comer huevos prevenga la enfermedad.

Procedimiento

En una sartén poner los siguientes ingredientes: chorrito de aceite, puré de calabaza, especias, las que más les gusten (cúrcuma + pimienta -para potenciar el efecto de la cúrcuma-, sal, ajo en polvo y nuez moscada), 4 mix de frutos secos, 200 gramos de muzzarella : chorrito de aceite, puré de calabaza, especias, las que más les gusten (-para potenciar el efecto de la cúrcuma-, sal, ajo en polvo y nuez moscada), 4 huevos , puñado de, 200 gramos de muzzarella Tapar con un plato y dejar unos 10 minutos ¡A disfrutar!

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