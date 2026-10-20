Barritas proteicas, la receta fit de Paula Pareto para afrontar el día lleno de energía

Barritas protéicas de cereal, la receta de Paula Pareto que no falla. Foto: Instagram

Las barritas proteicas caseras son una alternativa práctica para quienes buscan incorporar un snack nutritivo a su alimentación diaria. Con ingredientes fáciles de conseguir y una preparación rápida, permiten combinar distintos sabores y texturas sin recurrir a productos industrializados.

Paula Pareto, campeona olímpica de judo y médica, también mostró su interés por la cocina durante su participación en MasterChef. Tanto que tiene su propio emprendimiento gluten free, Pareto Café, en San Fernando.

Más allá de su trayectoria deportiva, la argentina compartió distintas preparaciones, entre ellas una receta de barritas que combina avena, frutos secos, semillas y mantequilla de maní.

Esta propuesta se destaca por su sencillez: requiere pocos ingredientes y apenas 15 minutos de cocción. Además, incorpora manzana y miel para aportar dulzor, mientras que los frutos secos y las semillas contribuyen con grasas saludables, fibra y proteínas vegetales.

Comensales 1 Ingredientes Una taza frutos secos.

taza frutos secos. Una taza copos de avena.

taza copos de avena. Un puñado de mix de semillas.

puñado de mix de semillas. Una cucharadita de edulcorante.

cucharadita de edulcorante. 2 cucharadas de mantequilla de maní.

cucharadas de mantequilla de maní. Agua, cantidad necesaria.

Una manzana.

manzana. Miel, cantidad necesaria.

Paula Pareto, una de las mejores deportistas agentinas de todos los tiempos. (AP)

Procedimiento

1. Picar los frutos secos. Cortarlos en trozos pequeños y colocarlos en un recipiente amplio para facilitar la mezcla.

2. Incorporar los ingredientes secos. Agregar los copos de avena, el mix de semillas y la cucharadita de edulcorante.

3. Añadir la mantequilla de maní. Incorporar las dos cucharadas y comenzar a mezclar hasta distribuirla entre los demás ingredientes.

4. Agregar un poco de agua. Verterla gradualmente mientras se continúa mezclando, hasta conseguir una preparación que permita unir todos los componentes.

5. Colocar la mezcla en un molde. Pasar la preparación a un recipiente antiadherente y distribuirla de manera uniforme. Dividirla según la cantidad de barritas que se desee obtener.

6. Incorporar la manzana. Cortarla en gajos pequeños y colocarlos sobre la superficie de las barritas.

7. Terminar con miel. Añadir un poco por encima para completar la preparación.

8. Llevar al horno. Cocinar en horno previamente precalentado a temperatura media durante aproximadamente 15 minutos.

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