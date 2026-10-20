Matías Morla, el exabogado de Diego Maradona, deberá afrontar un juicio oral y público junto a su cuñado, Maximiliano Pomargo, y dos hermanas del exfutbolista, en una causa por presunta administración fraudulenta vinculada con las marcas y los derechos comerciales del Diez. El Tribunal Oral N° 1 rechazó una propuesta de probation presentada por la defensa de Morla para cerrar el expediente mediante el pago de una suma de dinero.

La iniciativa contemplaba el desembolso de 100.000 dólares, equivalentes a unos 150 millones de pesos, según la información difundida. La propuesta había sido presentada por la defensa del exabogado, encabezada por Rafael Cúneo Libarona, pero el tribunal no la aceptó. De esta manera, los acusados deberán someterse al debate oral para que se analicen los hechos investigados.

La causa se originó en la disputa por la administración de las marcas registradas a nombre de Maradona y los derechos comerciales asociados con su identidad. Las hijas del exfutbolista cuestionan el manejo de ese patrimonio y sostienen que hubo irregularidades que afectaron sus derechos hereditarios. Las responsabilidades de cada uno de los acusados deberán determinarse en el proceso judicial.

LA DISPUTA POR LAS MARCAS Y LA HERENCIA DE MARADONA

La explotación comercial del nombre de Diego Maradona constituye uno de los focos de conflicto que surgieron tras su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020. Las marcas vinculadas con el astro representan un activo económico por los contratos, las licencias y los acuerdos comerciales que pueden celebrarse para utilizar su nombre e imagen.

Según informó el periodista Sergio Farella en TN, la oferta económica de Morla no alcanzó para evitar el juicio. La controversia involucra también a Pomargo y a dos hermanas del exfutbolista, señalados en la causa por su participación en la administración de esos derechos. La disputa enfrenta sus intereses con los reclamos de las hijas de Maradona por el patrimonio heredado.

El expediente es independiente de las actuaciones judiciales relacionadas con la muerte del Diez. Aunque el nombre de Morla también apareció en el debate público sobre las responsabilidades que pudieron existir en torno al fallecimiento del exfutbolista, el juicio que ahora deberá afrontar junto a los otros acusados se centra en la presunta administración fraudulenta de las marcas y los derechos comerciales, no en las circunstancias de su muerte.

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