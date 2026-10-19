Luck Ra protagonizó una emotiva jornada junto a los niños de la Fundación Sí, con quienes compartió una merienda especial en el marco del fin de semana de la alimentación.

Durante el encuentro, el artista disfrutó de un momento lleno de cariño, fotos y autógrafos, y reafirmó su compromiso con las iniciativas solidarias vinculadas a las infancias y las familias.

El encuentro solidario llega en un gran momento para Luck Ra, quien recientemente recibió el Martín Fierro de la Música 2026 a Mejor Canción por “Tu misterioso alguien (cuarteto)”, su colaboración con Miranda!

Luck Ra: próximas fechas de sus shows en Chile, Argentina y España

Mientras continúa consolidando su carrera dentro y fuera del país, Luck Ra se prepara para reencontrarse con sus seguidores en nuevos escenarios internacionales.

Estas son las próximas fechas anunciadas: