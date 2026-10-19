La actuación de Lu Stezano en los Martín Fierro de la Música 2026. Video: El Nueve.

La artista uruguaya Lu Stezano fue la encargada de interpretar con su violín “Encuentro con un ángel amateur”, del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, durante el segmento In Memoriam de la primera edición de los Martín Fierro de la Música 2026, en homenaje a las figuras fallecidas durante el último año, entre ellas Rubén Rada, Piero y el propio Solari.

Ahora, ante la llegada de la primera edición de los Martín Fierro de Uruguay, prevista para el 20 de noviembre de 2026 en el Hotel Radisson de Montevideo, la violinista espera con entusiasmo la celebración en su país natal

El evento es organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), junto con la Cámara de Notables en Medios de Uruguay (Canomeu).

El look de Lu Stezano en la alfombra roja de los Martín Fierro de la Música 2026

Lu Stezano, una carrera musical entre Uruguay, Brasil y Argentina

Nacida en Montevideo, Lu Stezano construyó una trayectoria internacional impulsada por su pasión por la música y, especialmente, por el violín. Antes de instalarse en Buenos Aires, vivió casi cuatro años en Río de Janeiro, donde profundizó su vínculo con el tango y la música popular brasileña.

Su formación comenzó en Uruguay, donde integró la Orquesta Sinfónica Juvenil del Sodre y posteriormente ocupó un lugar entre los primeros violines de la Orquesta Filarmónica de Montevideo. También se presentó en el Teatro Solís y formó parte de la orquesta de tango Destaoriya, creada por el bandoneonista y compositor Raúl Jaurena.

Lu Stezano. Foto: Instagram @lustezanoviolinista

A lo largo de su carrera, se perfeccionó con destacados concertinos de orquestas sinfónicas y filarmónicas de Uruguay, Brasil y Argentina. Además, realizó estudios musicales en universidades de Montevideo y Río de Janeiro, y formación en dirección en la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

De Dante Spinetta a Luciano Pereyra: los artistas con los que colaboró Lu Stezano

Lu Stezano con Luciano Pereyra en el programa de Mirtha Legrand

Compartió escenarios y grabaciones junto a Dante Spinetta, León Gieco, Luciano Pereyra, Sandra Mihanovich y Patricia Sosa, entre otros

Su recorrido incluye, además, participaciones con Los Tipitos y músicos vinculados a distintas bandas de rock, así como experiencias en la cumbia junto a Dalila y en grabaciones con La T y La M. En 2025, también formó parte del regreso de Billy Bond y La Pesada del Rock, junto a otros artistas invitados.