Wanda Nara ya tiene varios proyectos importantes en marcha. Según reveló la periodista Naiara Vecchio, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) consiguió nuevos acuerdos para expandir su carrera en el mundo del entretenimiento, con producciones que llegarán a plataformas internacionales.

Entre las novedades más importantes se destacan la compra de su película ¿Querés ser mi hijo? por parte de Amazon, el estreno de un reality junto a Maxi López en Disney durante 2027 y el rodaje de una nueva película en Madrid.

Amazon compró la película de Wanda Nara para su plataforma

Wanda Nara y Agustín Bernasconi (Foto: Movilpress)

Una de las noticias más importantes tiene que ver con ¿Querés ser mi hijo?, la película protagonizada por Wanda Nara y Agustín Bernasconi. Según la información difundida por Naiara Vecchio, Amazon adquirió los derechos para emitir la producción en su plataforma de streaming.

De esta manera, el proyecto cinematográfico de la conductora tendrá una nueva ventana de exhibición y llegará a una audiencia internacional.

Wanda Nara y Maxi López, el reality: en Disney en 2027

Wanda Nara y Maxi López en su serie vertical (Foto: Prensa).

Otra de las grandes apuestas será la llegada del reality de Wanda Nara su ex Maxi López a Disney. El proyecto tiene previsto su estreno durante 2027 en la plataforma y promete mostrar una nueva faceta de la expareja, padres de Valentino, Benedicto y Constantino.

Wanda Nara filmará otra película en Madrid durante 2027

Wanda Nara. Foto: Instagram wanda_nara Por: Antonio Ricarte

Además de sus compromisos televisivos y los proyectos para plataformas, Wanda Nara volverá a ponerse frente a las cámaras para filmar otra película.

De acuerdo con la información de Naiara Vecchio, el rodaje se realizará en Madrid durante cinco semanas, en marzo de 2027.