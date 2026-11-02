Video: prensa Chicago, el musical

Florencia Peña y Juliana Gattas serán las protagonistas de Chicago, el musical, uno de los grandes clásicos de Broadway, que llegará a Buenos Aires en mayo de 2027. Las artistas encabezarán una nueva versión argentina del exitoso espectáculo en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, con producción de Preludio, Kuarzo y Pampa Films.

Florencia Peña interpretará a Roxie Hart, mientras que Juliana Gattas se pondrá en la piel de Velma Kelly.

Ricky Pashkus tuvo un rol decisivo en las gestiones para conseguir los derechos y hacer posible esta versión argentina.

Florencia Peña y Juliana Gattas en Chicago, el musical

De qué trata Chicago, el musical

Ambientada en los años 20, la historia de Chicago gira alrededor de Roxie Hart y Velma Kelly, dos mujeres ambiciosas que terminan en prisión por crímenes pasionales.

Desde la cárcel, ambas intentarán conseguir la libertad y alcanzar la fama, para lo que buscarán ganarse el favor de Billy Flynn, un reconocido abogado que utiliza a la prensa sensacionalista para convertir los casos de sus clientes en verdaderos espectáculos mediáticos.

En medio de una feroz competencia, las protagonistas harán todo lo posible para conquistar la atención del público y convertirse en estrellas.

Florencia Peña y Juliana Gattas en Chicago, el musical

La historia de Chicago, uno de los grandes éxitos de Broadway

Chicago se estrenó en Broadway en 1975 y está basada en la obra de Maurine Dallas Watkins. El musical cuenta con libreto de Fred Ebb y Bob Fosse, música de John Kander y letras de Fred Ebb.