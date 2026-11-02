El teatro como espacio para hablar de aquello que muchas veces la sociedad prefiere callar. Con esa premisa, el dramaturgo y director uruguayo Wosh Machín llega a Buenos Aires con “En voz baja”, una nueva obra que invita a reflexionar sobre distintas problemáticas sociales que suelen permanecer invisibilizadas.

La función será el 20 de noviembre de 2026, a las 17, en el Teatro Multiescena, ubicado en la avenida Corrientes 1764. La entrada será libre y gratuita.

La propuesta forma parte del concepto de Teatro de Conciencia Social, creado por Machín, que entiende al escenario como una herramienta para generar reflexión, expresión y transformación a través de historias vinculadas con situaciones de la vida real.

Foto: prensa Más mala que la araña

De qué trata “En voz baja”, la nueva obra de Wosh Machín

“En voz baja” pone el foco en aquellas situaciones que existen en la sociedad, pero que muchas veces quedan relegadas al silencio por considerarse tabúes o temas difíciles de abordar.

Entre las problemáticas que atraviesan la puesta se encuentran la aceptación de la autopercepción, la sexualidad a los 80 años y la naturalización de la violencia de género, entre otras cuestiones.

Foto: prensa Wos Machín

La obra propone un recorrido teatral que busca interpelar al espectador y abrir preguntas sobre realidades que no siempre encuentran un espacio de conversación.

La premisa es darle voz a esas historias que suelen quedar ocultas y generar un espacio para pensar, debatir y revisar prejuicios. Se trata de un monólogo, una historia y un texto teatral concebido como un llamado a mirar de frente aquello que muchas veces se prefiere no ver.

Quién es Wosh Machín, el creador del Teatro de Conciencia Social

Wosh Machín es un director y dramaturgo uruguayo que desarrolló el concepto de Teatro de Conciencia Social, una propuesta artística que utiliza el teatro como herramienta de expresión y transformación colectiva.

A lo largo de su trayectoria llevó a escena obras relacionadas con problemáticas como la violencia de género, las adicciones, la salud mental y la trata de personas.

Entre sus producciones se encuentran Ni un golpe, Hijo mío, Ramera, Bravas, Más mala que la araña y C.A.O.S., títulos que forman parte de su recorrido teatral.

Desde 2020 mantiene un vínculo artístico con Buenos Aires y especialmente con el Teatro Multiescena, escenario en el que comenzó su recorrido porteño con Ni un golpe más, obra que protagonizó junto a la actriz y modelo uruguaya Eunice Castro.

Desde entonces, continuó desarrollando su carrera entre Uruguay y Argentina, con participaciones de figuras de ambas orillas, entre ellas la cantante y compositora argentina Miss Bolivia y destacados artistas del espectáculo uruguayo.

Quiénes integran el elenco de “En voz baja”

La nueva puesta de Wosh Machín contará con las actuaciones de Jaime Montaos, Susana Fernández, Sebasty Nofer, Verónica Domínguez, Yenny Machado, Daniel Fernández y Sandra Barrera.

Con esta propuesta, el director vuelve a apostar por un teatro comprometido con las problemáticas sociales y por historias que buscan generar conversaciones más allá del escenario.

“En voz baja” se presentará el 20 de noviembre de 2026, a las 17, en el Teatro Multiescena (avenida Corrientes 1764), con entrada libre y gratuita.