Pedro Alfonso se prepara para una temporada muy especial en Villa Carlos Paz. A 15 años de su debut teatral en la ciudad, el actor regresará a los escenarios el próximo 25 de diciembre con “Manos Arriba”, una nueva comedia que protagonizará junto a Paula Chaves, su compañera artística desde aquellos primeros pasos en el teatro.

La presentación tendrá un significado especial para el artista, que construyó una relación muy cercana con el público cordobés a lo largo de una década y media de veranos.

Lo que comenzó en 2011 con Despedida de soltero se convirtió en una tradición teatral que incluyó grandes éxitos, reconocimientos y numerosas temporadas con localidades agotadas.

En esta oportunidad, Pedro volverá al Teatro del Lago para celebrar una historia que trascendió los escenarios y que también está ligada a su vida personal y familiar.

Así está quedando la casa de Paula Chaves y Pedro Alfonso: espacios amplios, luz natural y detalles soñados (captura de Instagram)

Pedro Alfonso y sus 15 temporadas de éxitos teatrales en Villa Carlos Paz

Desde su debut en 2011, Pedro Alfonso protagonizó distintas comedias que dejaron su huella en la cartelera de Villa Carlos Paz. Entre ellas se encuentran Despedida de soltero, Abracadabra, Una noche en el hotel, Un plan perfecto, Misterio en la cabaña, Un viaje en el tiempo y Cortocircuito.

Pedro Alfonso y Paula Chaves con Sebastián Almada, Pachu Peña, Viviana Saccone y Noelia Marzol Por: MOVILPRESS

A lo largo de estos años compartió escenario con reconocidas figuras del espectáculo, como Soledad Silveyra, Georgina Barbarossa, Lizy Tagliani, Marcelo Polino, Carolina Papaleo, Gladys Florimonte, Fredy Villarreal, Romina Gaetani y Yayo Guridi, entre muchos otros.

Uno de los nombres fundamentales en su recorrido fue Emilio Disi, quien se convirtió en un referente y maestro para el actor. Juntos trabajaron en varias temporadas, entre ellas Mansión imposible y Marcianos en la casa. Para Pedro, Disi fue mucho más que un compañero de elenco: fue una figura clave que confió en él durante sus primeros pasos en la actuación.

Pedro Alfonso, Paula Chaves y el elenco de "Un viaje en el tiempo" Por: MOVILPRESS

Paula Chaves y la historia de amor que también creció en Carlos Paz

La historia de Pedro Alfonso con Villa Carlos Paz también está atravesada por su vida sentimental. Fue en 2011 cuando llegó a la ciudad junto a Paula Chaves, en el momento en que su relación comenzaba a conquistar al público.

Con el paso de los años, mientras sus espectáculos se convertían en una de las propuestas esperadas de cada temporada, la pareja formó una familia con la llegada de sus tres hijos: Olivia, Baltazar y Filipa.

Pedro Alfonso y Paula Chaves Por: MOVILPRESS

De esta manera, Carlos Paz dejó de ser solamente el escenario de sus principales éxitos teatrales para convertirse también en un lugar ligado a los recuerdos y a la historia familiar de ambos.

Quince temporadas después de aquel primer estreno, Pedro vuelve a elegir la ciudad cordobesa para celebrar el vínculo construido con el público y agradecer el cariño que recibió desde sus comienzos.

Cuándo se estrena “Manos Arriba”, la nueva comedia de Pedro Alfonso

“Manos Arriba” marcará el regreso de Pedro Alfonso y Paula Chaves a los escenarios de Villa Carlos Paz. La comedia tendrá su estreno el 25 de diciembre en el Teatro del Lago, donde podrá verse durante la temporada de verano.

Con este nuevo espectáculo, el actor celebrará sus 15 años de trayectoria teatral en la ciudad y sumará un nuevo capítulo a una historia que combina humor, éxitos y una relación muy especial con el público cordobés.