La cuenta regresiva para los 100 años de Mirtha Legrand ya comenzó y los preparativos para celebrar semejante acontecimiento prometen estar a la altura de una de las máximas figuras del espectáculo argentino.

Mientras se habla de una mega fiesta organizada por Adrián Suar, ahora salió a la luz un posible regalo de lujo que tendría a la Chiqui como protagonista.

La información fue revelada en La Mañana con Moria, donde dieron detalles de una exclusiva pieza que estaría preparando Juan Carlos Pallarols, el reconocido orfebre que realizó trabajos para presidentes, papas y reyes: “Volviendo al tema de Mirtha, faltan 114 días para que sea centenaria, 100 años”, comentó Gustavo Méndez en el ciclo de eltrece, antes de anticipar la sorpresa que podría recibir la conductora.

“Lo que tengo es una información: Juan Carlos Pallarols, quien ha hecho para presidentes, para papas, para reyes, etcétera, estaría preparando una rosa, por Rosa María, de oro y plata, que mediría 30 centímetros”, detalló el panelista al aire.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

Se trataría de una pieza artesanal especialmente diseñada para homenajear a Mirtha, cuyo nombre real es Rosa María Juana Martínez Suárez. Un detalle que convierte al obsequio en algo todavía más personal y significativo.

Otro dato que llamó la atención es que el nieto de Mirtha, Nacho Viale, estaría siguiendo de cerca el diseño de esta exclusiva rosa de oro y plata. Según contaron en el programa, el trabajo ya estaría en marcha y se estaría realizando con suficiente anticipación para que todo esté listo para el gran festejo: “Se lo está haciendo con tiempo. Nacho Viale está siguiendo de cerca el diseño de esta rosa de oro y plata”, cerró el periodista.

Foto: Instagram (@mirthalegrand)

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JUANA VIALE HABLÓ DE LA EXPOSICIÓN QUE SUFRIÓ DESDE CHICA Y SORPRENDIÓ CON UNA FUERTE CONFESIÓN

Juana Viale abrió una inesperada ventana a su intimidad y habló de cómo fue crecer con una exposición pública que, según contó, no eligió. La conductora estuvo como invitada en Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, recordó distintos momentos de su infancia frente a las cámaras y reveló que atravesar esa situación le demandó mucho trabajo personal.

Durante la entrevista, Pergolini le preguntó cómo había logrado convivir con la exposición desde tan chica y la respuesta de Juana fue contundente: “Con mucha terapia. Hasta cierto momento de mi vida, elegí la vida profesional pública, pero mi vida privada fue pública sin mi consentimiento durante casi toda mi vida”.

“A mí me costó (la vida pública). Me parece que hay un límite entre la vida privada y el trabajo que es público. No es algo que elegí tener todos los flashes y las luces puestas en mí desde que nací”, agregó la conductora de Almorzando con Juana y que está al frente de La Nochde de Mirtha en reemplazo de su abuela, Mirtha Legrand, hasta que se recupere de salud.

Foto: Captura (eltrece)

Por último Juana contó que la experiencia que atravesó durante su propia infancia también influyó, según contó, en la manera en que decidió manejar la exposición de sus hijos: “Por eso, creo que yo preservé mucho la identidad de mis hijos”.