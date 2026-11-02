¡Lo prometió y cumplió! Este domingo 1 de noviembre Noelia Marzol volvió a SEX, el espectáculo creado y dirigido por José María Muscari, después de haber sido una de sus protagonistas durante casi cinco años.

La bailarina regresó a escena, pero tendrá una serie limitada de funciones que finalizará el domingo 8. Para celebrar su regreso, compartió unos videos en sus redes donde mostraba el espectacular lookazo que estrenó para la ocasión.

“Creo estar lista para esto”, escribió Noelia sobre un video que grabó frente al espejo donde mostró el atrevido y sensual conjunto de color negro que lució en escena. Como era de esperar, dejó a todos sin aliento...

El lookazo de Noelia Marzol en su vuelta a SEX (Video: Instagram @noeliamarzolok)

NOELIA MARZOL MOSTRÓ CÓMO RECUPERÓ LOS GLÚTEOS QUE “PERDIÓ” CON LA MATERNIDAD

Semanas atrás, Noelia Marzol compartió en sus historias de Instagram un video en el que se filmó de perfil, frente a un espejo, luciendo el cambio en su cuerpo después de sus dos maternidades. “Recuperando los glúteos perdidos con la maternidad”, escribió junto al clip, en el que además etiquetó a su entrenadora personal.

Noelia Marzol compartió un video mostrando el resultado de su entrenamiento tras sus dos maternidades. Fuente: Instagram @noeliamarzolok

El gesto de Noelia fue directo: compartir el progreso físico que logró después de convertirse en madre por segunda vez. La actriz, de 39 años, es madre de Donatello y Alfonsina, los dos hijos que tiene junto a su marido, el futbolista Ramiro Arias.