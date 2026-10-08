Noelia Marzol volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales tras compartir un divertido y tierno momento junto a su pequeña hija Alfonsina (conocida cariñosamente como “Chicha”).

Durante una tarde de chicas mientras el resto de la familia asistía a un partido de fútbol, la bailarina y su nena disfrutaron de una merienda que no tardó en generar comentarios.

UN PLAN DE CHICAS MIENTRAS EL RESTO DE LA FAMILIA FUE A VER A MESSI

En la publicación compartida en sus historias de Instagram, Noelia Marzol explicó cuál era el motivo de la salida a solas con la pequeña:

“Nos vinimos a merendar con Chicha mientras papá y Donatello se fueron al partido de Messi. Nosotras disfrutamos esto”, comentó con simpatía la artista frente a la cámara.

Crédito: Instagram

Mientras su marido, el futbolista Ramiro Arias, y su hijo mayor disfrutaban del espectáculo deportivo, madre e hija aprovecharon para compartir un momento relajado en un café local.

LA REACCIÓN DE ALFONSINA DURANTE LA MERIENDA

En las imágenes grabadas por Marzol, se observa a la niña sosteniendo una gran taza rústica y probando la espuma del café o café con leche con gran entusiasmo, luciendo incluso el “bigote” de espuma al terminar.

El video mostró el lado más espontáneo de la crianza de la bailarina, caracterizada siempre por compartir con naturalidad el día a día, los gustos y las travesuras de sus hijos con su comunidad de seguidores.