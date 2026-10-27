Noelia Marzol posó frente al espejo con un conjunto deportivo marrón Epígrafe: La actriz grabó distintos ángulos de su figura mientras entrenaba en su casa. Fuente: Instagram @noeliamarzolok

Noelia Marzol vuelve a SEX, el espectáculo creado y dirigido por José María Muscari, después de haber sido una de sus protagonistas desde el estreno en 2019 y durante casi cinco años. La bailarina regresará a escena el domingo 1 de noviembre y tendrá una serie limitada de funciones hasta el domingo 8.

Reconocida por su talento para la danza, su sensualidad y su presencia escénica, Marzol fue una de las artistas fundamentales de la propuesta, que combina baile, erotismo y distintas expresiones performáticas.

Su regreso será una oportunidad para reencontrarse con el público de un espectáculo que marcó una etapa importante de su carrera y que también ocupa un lugar especial en su historia personal.

Noelia Marzol vuelve a Sex. Foto: prensa

Noelia Marzol vuelve a SEX después de casi cinco años

Desde el estreno de SEX en 2019, Noelia Marzol se convirtió en una de las figuras más reconocidas del espectáculo. Durante su paso por la propuesta, desplegó su talento como bailarina y protagonizó distintas escenas que quedaron en el recuerdo de los espectadores.

Uno de los aspectos más particulares de su recorrido fue que continuó bailando durante sus dos embarazos, una experiencia que formó parte de su historia dentro del show.

Su carisma, su entrega artística y la conexión con el público la consolidaron como una de las protagonistas más queridas de la obra.

Ahora, de la mano de José María Muscari, la artista volverá a ponerse en escena para reencontrarse con los espectadores y revivir parte de esa experiencia.

Noelia Marzol vuelve a Sex. Foto: prensa

Cuándo y dónde ver a Noelia Marzol en SEX

El regreso de Noelia Marzol a SEX tendrá lugar en Gorriti Art Center, en la Ciudad de Buenos Aires, con solo cinco oportunidades para verla en esta etapa.

Las funciones anunciadas son:

Domingo 1 de noviembre: a las 20.30.

Jueves 5 de noviembre: función a confirmar.

Viernes 6 de noviembre: función a confirmar.

Sábado 7 de noviembre: función a confirmar.

Domingo 8 de noviembre: función a confirmar.

La vuelta de Marzol promete reunir nuevamente a la bailarina con el público de un espectáculo que fue clave en su trayectoria artística y que continúa siendo una de las propuestas más reconocidas de José María Muscari.