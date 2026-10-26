A siete años de su estreno, GO! Vive a tu manera, la exitosa serie juvenil argentina que conquistó al público de distintos países a través de Netflix, regresa a los escenarios con un nuevo espectáculo en vivo. El reencuentro con sus protagonistas será el 12 de diciembre de 2026 en el Teatro Gran Rex, en Buenos Aires.

Pili Pascual, El Purre, Renata Toscano y Santiago Sáez encabezarán esta propuesta.

Con la música de Sebastián Mellino, GO! vuelve con nuevas emociones, canciones y una esperanza latente.

El fenómeno de Netflix que conquistó al público internacional

Estrenada en Netflix en 2019, GO! Vive a tu manera trascendió rápidamente la pantalla y construyó una comunidad de seguidores en Argentina y otros países, entre ellos Brasil, México, Perú, Chile, Francia y Alemania.

La música tuvo un papel fundamental en ese recorrido y permitió que las canciones y el universo de la ficción llegaran también a los escenarios.

Entre los principales hitos del proyecto se destacan las funciones agotadas en el Teatro Ópera y una presentación multitudinaria en el Luna Park, que reflejaron el alcance que había conseguido la serie más allá de la plataforma de streaming.

El reencuentro de los protagonistas de GO! Vive a tu manera

El regreso reunirá a parte del elenco que conquistó a los fanáticos de la serie. Sobre el escenario volverán a encontrarse las canciones, las coreografías y las historias que marcaron a toda una generación, junto con una propuesta especialmente desarrollada para esta nueva etapa.

El elenco estará integrado por Pilar Pascual, El Purre, Renata Toscano, Santiago Sáez, Paulo Sánchez Lima, Carmela Barsamián, Manu Ramos, Bauti Lena, Majo Chicar, Majo Cardozo, Ana Paula y Crash.

GO! Vive a tu manera, ¿Y si volvemos? es una producción de OnceLoops Media, Kuarzo Entertainment Argentina, Yellow Kingdom, EB Producciones y Pili Pascual.

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