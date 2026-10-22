La mejor de mis bodas, el éxito de Drew Barrymore y Adam Sandler llega por primera vez a la Argentina como musical.

El éxito que Adam Sandler y Drew Barrymore protagonizaron en cine en 1998 llega al teatro en formato musical como La mejor de mis bodas, Con 30 artistas en escena y 11 músicos en vivo.

Basada en el guión de The Wedding Singer, es una historia de amor ambientada en los años 80, la producción apuesta por la nostalgia, el humor y los grandes hits de una década inolvidable.

El espectáculo tendrá su gran estreno el miércoles 4 de noviembre de a las 20, en el Teatro Politeama, ubicado en Paraná 353, en la Ciudad de Buenos Aires. La temporada contará con seis funciones, programadas los martes y miércoles de noviembre, según la información difundida por la producción.

La mejor de mis bodas. (Foto: Prensa)

Con dirección general y movimiento de Juan Mendé, dirección musical de Mariano Barreiro y producción general de Nicolás Cavallero, el musical promete una puesta de gran escala, con 30 artistas en escena y 11 músicos en vivo. La dirección de actores está a cargo de Nesti Domínguez.

La mejor de mis bodas. (Foto: Prensa)

La propuesta busca recuperar el espíritu de una de las comedias románticas más reconocibles de su universo cinematográfico y trasladarlo al escenario con una estética marcada por los colores, la moda y los sonidos de una década que sigue despertando fascinación.

De qué trata “La mejor de mis bodas”: un cantante abandonado en el altar y una historia que cambia su destino

La trama sigue a Adrián Weiss, un cantante de bodas que atraviesa el peor momento de su vida cuando su novia lo deja plantado en el altar. Acostumbrado a musicalizar las celebraciones románticas de otras parejas, debe volver al trabajo mientras intenta recuperarse de su propia decepción amorosa.

La mejor de mis bodas. (Foto: Prensa)

Su rutina cambia cuando conoce a Ella Miller, una moza dulce y soñadora que trabaja en un salón de eventos y mantiene una relación con un hombre ambicioso. El encuentro entre ambos da lugar a una amistad que, poco a poco, empieza a poner en cuestión sus expectativas, sus temores y sus verdaderos deseos.

En ese recorrido, el musical combina enredos sentimentales, situaciones cómicas y canciones que evocan una década marcada por el pop, el rock y una estética inconfundible. La pregunta que atraviesa la historia es si el amor puede abrirse camino cuando los planes originales se derrumban.

La mejor de mis bodas. (Foto: Prensa)

Un musical con 30 artistas en escena y 11 músicos en vivo

Uno de los grandes atractivos de La mejor de mis bodas será su despliegue escénico. La producción reúne a 30 artistas y una banda de 11 músicos que interpretarán la música en directo, con coreografías y vestuarios inspirados en los años 80.

El equipo creativo está integrado por:

Dirección general y movimiento: Juan Mendé.

Dirección musical: Mariano Barreiro.

Dirección de actores: Nesti Domínguez.

Producción general: Nicolás Cavallero.

Producción ejecutiva: Felicitas Carman, Guadalupe Flores y Luana Ferreyra.

El elenco incluye a Abril Guardatti, Agostina Fernández, Alejo Caride, Axel Munton, Azul Ezcurra, Bautista Amestoy, Bautista Cragno, Bruno Gasparrini, Carla Marino, Ema Giménez Zapiola, Eugenia Mato, Flo Delía, Francisco Caldelas, Jimena Chouhy, Josefina Louge, Juan Denari, Juan Ignacio Famiani, Julia Gronbreger, Lucas Gerson, Maite Valdés, María Di Santi, Martín Munton, Martina Seeber, Mateo Munton, Rafael González, Romina Ruiz, Segundo Masjuan, Sol Tobías, Tiki Lovera, Valentino Arizio y Victoria Vigliano.

La mejor de mis bodas. (Foto: Prensa)

Cuándo se estrena y cómo conseguir entradas para “La mejor de mis bodas”

La mejor de mis bodas

Comedia musical romántica

Estreno: miércoles 4 de noviembre de 2026.

Horario: 20 h.

Lugar: Teatro Politeama.

Dirección: Paraná 353, Ciudad de Buenos Aires.

Temporada anunciada: seis funciones durante noviembre.

Entradas: a través de Plateanet

La llegada de La mejor de mis bodas suma una alternativa para quienes disfrutan de los musicales, las comedias románticas y las historias atravesadas por la música. Con una puesta de gran formato y una ambientación que recupera el espíritu de los años 80, el espectáculo invita a reencontrarse con una década inolvidable y con una historia que demuestra que, a veces, los mejores comienzos aparecen después de un final inesperado.