El éxito de Rodri Suárez no sólo se remonta al mérito de haber sido finalista de Bake Off Famosos Uruguay, sino que ahora llega a la Argentina con su unipersonal.

El humorista uruguayo presentará Una madre insoportable desembarca en la cartelera porteña, con una propuesta que promete risas, situaciones reconocibles y más de una reflexión sobre la vida familiar.

La cita será en una función especial el viernes 27 de noviembre a las 20, en el Teatro Premier de la Ciudad de Buenos Aires.

Rodri Suárez. (Foto: soyrodrisuarez)

Reconocido por crear personajes cotidianos y llevarlos a situaciones tan incómodas como divertidas, Suárez traslada al escenario el estilo que lo convirtió en una figura popular en redes sociales. Esta vez, el centro de la historia es una madre dramática, impaciente y completamente desbordada, que parece haber llegado al límite de su tolerancia con su propia familia.

La obra propone una comedia sobre los vínculos, las expectativas y las tensiones que atraviesan la convivencia. Con humor, ironía y una mirada cercana a la vida cotidiana, el espectáculo pone en escena esas situaciones que muchas familias conocen bien, aunque no siempre se animen a decir en voz alta.

Rodri Suárez. (Foto: soyrodrisuarez)

“Una madre insoportable”: ¿se puede pedir el divorcio de toda la familia?

La protagonista de Una madre insoportable está cansada de hacerse cargo de la casa, de un marido que nunca cumple lo que promete y de un hijo que eligió un camino muy diferente del que ella había imaginado.

Agobiada por las responsabilidades y las frustraciones acumuladas, comienza a darle vueltas a una pregunta tan absurda como provocadora: si una persona puede divorciarse de su marido, ¿por qué no podría divorciarse de toda su familia?

A partir de esa premisa, Rodri Suárez construye una comedia que juega con las contradicciones de la vida doméstica, las expectativas familiares y el agotamiento que aparece cuando el amor convive con la falta de paciencia.

La propuesta encuentra su fuerza en la identificación del público con escenas habituales: las promesas que nunca se cumplen, las discusiones por las responsabilidades compartidas y las diferencias entre lo que una madre espera de sus hijos y el rumbo que ellos finalmente deciden tomar.

El resultado es una historia que invita a reírse de los conflictos cotidianos y a reconocer, detrás de las exageraciones del personaje, algunas verdades incómodas sobre la convivencia.

Rodri Suárez: de las redes sociales y la televisión al teatro

El estreno de Una madre insoportable representa un nuevo desafío para el artista uruguayo, que construyó su popularidad a partir de personajes que retratan, con exageración y humor, comportamientos reconocibles de la vida cotidiana.

Su participación en Bake Off Famosos Uruguay, donde llegó a la final, contribuyó a ampliar su llegada al público y a consolidar su presencia más allá de las redes sociales. Ahora, el salto al teatro le permite explorar otro formato y llevar su particular estilo humorístico al encuentro directo con los espectadores.

En este primer unipersonal, Suárez se pone en la piel de una madre que expresa sin filtros sus frustraciones, sus reclamos y sus contradicciones. El personaje funciona como motor de una comedia que se mueve entre el absurdo y la identificación, con situaciones que pueden resultar familiares para quienes alguna vez sintieron que la convivencia ponía a prueba su paciencia.

Cuándo y dónde ver “Una madre insoportable” en Buenos Aires

La función de Una madre insoportable tendrá lugar el viernes 27 de noviembre de 2026, a las 20, en el Teatro Premier, ubicado en avenida Corrientes 1565, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La presentación está anunciada como una única función.