Nicole Neumann sorprendió a sus seguidores al compartir una experiencia muy personal que vivió con una médium durante una de las emisiones de su programa de streaming. La modelo aseguró que recibió una serie de mensajes que la conmovieron hasta las lágrimas y que la hicieron reflexionar sobre su historia familiar.

A través de sus historias de Instagram, la esposa de Manu Urcera relató que, después de la participación de la especialista en su ciclo, decidió quedarse conversando con ella en privado junto a su hermana, Gegé Neumann.

Lo que comenzó como una charla informal terminó convirtiéndose en un momento cargado de emociones, especialmente cuando la mujer hizo referencia a una persona fallecida de su familia.

“No sé si creen, yo quiero creer. Cuando leí Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss, dije: ‘Creo que creo en la reencarnación’”, expresó Nicole al explicar su postura frente a este tipo de experiencias.

Crédito: Instagram

EL MENSAJE DE UNA MÉDIUM QUE CONMOVIÓ A NICOLE NEUMANN

Según contó la modelo, durante la conversación la médium aseguró percibir la presencia de una mujer que tenía un vínculo muy especial con ambas hermanas.

“Ella nos dijo que había una señora que estaba ahí que nos amaba. Resulta que era nuestra bisabuela materna”, relató Nicole, todavía movilizada por lo ocurrido..

“Nosotras vinimos a cortar toda una cuestión del linaje femenino y maternal”, recordó sobre el mensaje que recibieron.

Nicole Neumann en el BAFWEEK (Foto: Movilpress).

Aunque se trató de una interpretación espiritual, Nicole explicó que la experiencia le permitió conectar con sentimientos y cuestiones vinculadas con su familia.

LA REVELACIÓN SOBRE SUS PERROS QUE HIZO LLORAR A NICOLE NEUMANN

El encuentro tuvo otro momento especialmente emotivo cuando la médium le aseguró que percibía la presencia de dos perros junto a ella.

Nicole, conocida por su amor por los animales y su compromiso con su protección, reconoció que esa referencia terminó por quebrarla emocionalmente.

“Todo un mensajito que nos súper resonó. Además de eso, que había dos perritos al lado mío”, contó. Acto seguido, confesó que no pudo contener las lágrimas: “Me puse a llorar, creo que ahí me congestioné más todavía. Me pareció relindo”.