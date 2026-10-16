A raíz de las declaraciones de Nicole Neumann en “Otro día perdido”, el ciclo que Mario Pergolini, muchos usuarios de las redes sociales salieron a criticarla por seguir amamantando a Cruz, su hijo de dos años. A pesar de las críticas, la modelo hizo un fuerte descargo a través de sus redes sociales.

Mientras manejaba, Nicole grabó un video donde decía a cámara: “¡Lo de la teta ya está! Yo nunca me sentí agredida, no me importa nada. Le sigo dando teta a Cruz, le voy a seguir dando hasta que me plazca. Gracias a todas las mamás y comunidad de mujeres que me apoyan".

Sin embargo, hizo una contundente aclaración: “Nadie se asombra con chiquitos de dos años comiendo caramelos, porquerías, tomando gaseosa. ¡Eso nos tiene que llamar la atención! Eso es lo que no tiene que suceder y lo que no es sano para nada para la criatura. ¡Es loquísimo!“.

Nicole Neumann, furiosa ante las críticas por amamantar a su hijo de 2 años (Video: Instagram)

NICOLE NEUMANN, SOBRE LA CRIANZA DE SU HIJO CRUZ

Cuando estuvo invitada en “Otro día perdido”, Nicole Neumann contó que la llegada de su primer hijo varón modificó su rutina familiar. Entonces, explicó que las noches siguen estando atravesadas por la lactancia, ya que Cruz suele despertarse y pedirle el pecho para volver a dormir.

“Me dice ‘tetita’ y ‘ahora quiero la del otro lado’. Le digo que solo para dormir y me pide ‘un poquitito’”, relató, entre risas, ante la sorpresa de Pergolini. Durante la charla, la modelo reconoció que varias personas de su entorno le recomendaron comenzar con el destete.

Incluso aseguró que el tema apareció durante las conversaciones con su psicólogo. “Todos me dicen que tengo que sacarle la teta ya. Es un tema mío también, lo re asumo. Por ahora voy charlando”, confesó.