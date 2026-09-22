Nicole Neumann sorprendió al hablar de un aspecto muy íntimo de la crianza de Cruz, el hijo de dos años que tuvo con Manuel Urcera. Invitada a Otro Día Perdido, el programa de Mario Pergolini, la modelo contó que continúa amamantando al pequeño y reconoció que todavía no logró avanzar con el destete.

Después de convertirse en madre de tres mujeres, la llegada de su primer hijo varón modificó nuevamente la rutina familiar. En especial, Nicole explicó que las noches siguen estando atravesadas por la lactancia, ya que Cruz suele despertarse y pedirle el pecho para volver a dormir.

“Me dice ‘tetita’ y ‘ahora quiero la del otro lado’. Le digo que solo para dormir y me pide ‘un poquitito’”, relató entre risas ante la sorpresa de Pergolini.

NICOLE NEUMANN CONTÓ POR QUÉ TODAVÍA NO PUDO DESTETAR A CRUZ

Durante la charla, la modelo reconoció que varias personas de su entorno le recomendaron comenzar con el destete. Incluso aseguró que el tema apareció durante las conversaciones con su psicólogo.

“Todos me dicen que tengo que sacarle la teta ya. Es un tema mío también, lo re asumo. Por ahora voy charlando”, confesó.

Lejos de ocultar las dificultades que encuentra en este proceso, Nicole admitió que no le resulta sencillo ponerle un punto final a la lactancia y que intenta hacerlo de manera gradual, hablando con su hijo y estableciendo algunos límites.

Sin embargo, Cruz continúa reclamándole el pecho en distintos momentos del día y, especialmente, a la hora de dormir. Esa dependencia también terminó condicionando algunos aspectos de la organización familiar.

Nicole Neumann y Cruz Urcera / Fuente: Instagram @nikitaneumannoficial

CÓMO REPERCUTE LA LACTANCIA EN MANUEL URCERA

Nicole reveló que la situación también tiene consecuencias en la dinámica de Manuel Urcera con su hijo, ya que al pequeño todavía le cuesta pasar determinadas noches lejos de su mamá.

Según explicó, el piloto se encuentra de alguna manera “limitado” para organizar fines de semana a solas con Cruz, principalmente porque durante la noche el nene busca a Nicole para tomar el pecho.

De esta manera, la modelo dejó en claro que el destete continúa siendo uno de los desafíos que atraviesa actualmente con su hijo. Por el momento, prefiere transitar el proceso de manera progresiva, mientras intenta encontrar una dinámica que les permita adaptarse a todos.