Virginia Gallardo debió postergar su participación en un evento a causa de los dolores que padece en la cadera. A través de sus redes, compartió un video.
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VIRGINIA GALLARDO HABLÓ DE LA CIRUGÍA QUE LE CAMBIO LA VIDA
Entre lágrimas, Virginia Gallardo relató que llevaba tiempo preparándose para cumplir una promesa personal vinculada a una peregrinación. “Estoy un poco triste porque desde el año pasado que me prometí hacer la peregrinación a la virgen y me preparé para que eso suceda”, dijo frente a cámara.
A su vez, explicó que había salido a caminar por la costanera con el objetivo de poner a prueba su estado físico antes de emprender la travesía. Aunque se trataba de un circuito que consideraba accesible, el dolor se hizo presente durante el recorrido.
“La semana pasada salí a caminar por nuestra costanera, que no es muy larga y sabemos que no es muy difícil de completar un ida y vuelta, pero me empezó a doler mucho la cadera”, señaló la bailarina.
Por este motivo, vinculó esas limitaciones a una intervención de glúteos a la que fue sometida en el pasado por Aníbal Lotocki. “Desde que pasé por mi intervención mi cuerpo, mi tiempo y mis condiciones cambiaron”, afirmó Virginia que sostuvo que procura mantenerse bien, pero reconoce los límites que tiene. “Siempre traté de estar bien, y lo estoy, pero sé mis limitaciones y caminar mucho es una de ellas”, explicó.