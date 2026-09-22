Este fin de semana, Barby Franco y Fernando Burlando atravesaron un momento de suma tristeza. Shiva, su perrita de 17 años, falleció y dejó un gran dolor en la familia. Por este motivo, la modelo decidió despedirla en redes sociales.

A través de sus historias de Instagram, Barby compartió varias postales de Shiva en diferentes momentos de su vida y, en cada una de ellos, se la veía acompañando a todos los integrantes de su familia.

Por ejemplo, en una de las fotos se la veía posando junto a Sarah cuando era recién nacida. Sobre las imágenes, la pareja de Fernando fue compartiendo dulces mensajes para despedirse de su mascota.

(Foto: Instagram @barbaritafranco21)

BARBY FRANCO Y FERNANDO BURLANDO DESPIDIERON A SHIVA

A través de sus redes sociales, Barby Franco mostró imágenes de Shiva acompañándola durante su embarazo, y también junto a Sarah de bebé. Según contó, la perrita logró construir una relación muy particular con ella, por lo que su ausencia tiene un significado especial para todo el entorno familiar.

“Volá alto, Shiva, te vamos a extrañar. Gracias por tu amor incondicional”, comentó la modelo en otra publicación y, por último, subió una imagen en la que Shiva aparece junto a otras dos mascotas. “Ahora sí, ya están juntas. Jueguen, corran y ladren como lo hacían”, escribió Barby.

(Foto: Instagram @barbaritafranco21)

Horas después, Fernando Burlando publicó su propio texto para despedir a Shiva. El abogado describió la tristeza que le provocó la pérdida y se refirió a la mascota como una presencia constante en su vida. “Me duele mucho el corazón”, escribió.

El letrado definió a Shiva como “mi compañera, mi seguidora” y recordó el afecto que recibía de ella. “Hoy se fue una parte mía. Destrozado te despido. Sos nuestro ángel. Seguimos juntos”, escribió Burlando al final de su publicación.