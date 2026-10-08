Nicole Neumann habló sobre el conflicto con un vecino por los animales que tiene en su propiedad y reveló qué medida tomará para evitar que la situación pase a mayores.

En diálogo con Desayuno Americano, la modelo contó que el problema viene desde hace tiempo y que ya recibió una denuncia formal de la comisión del barrio.

El problema de Nicole Neumann con su vecino por sus animales de campo

“Ya viene desde hace rato, que los conejos, los corderitos, los perritos...”, comenzó explicando Nicole.

“¿Recibiste una denuncia formal por esto?”, le preguntó el notero de América TV.

“Sí, de la comisión del barrio, que les molestan al vecino los corderitos”, respondió Neumann.

Nicole Neumann tomó una medida tras la amenaza de un vecino de matar a sus animales

Qué hará Nicole Neumann para evitar nuevos conflictos con el vecino

Ante la consulta sobre si los animales suelen pasar al terreno del vecino, Nicole explicó que su propiedad tiene una gran extensión y comparó la situación con vivir frente al mar.

“Estamos hablando de 30 mil metros, no es mi patio. Es como me mudo al frente del mar y te molestan las gaviotas o el ruido de las olas. Bueno, te mudaste a la playa”, planteó.

En ese contexto, la modelo reveló la medida que tomará para evitar que sus animales vuelvan a generar conflictos.

“Tengo que poner un par de alambrados más. Cuando voy a mi casa disfruto de mis animales, de la naturaleza y de mi casa”, aseguró.

La grave amenaza que recibió Nicole Neumann por sus animales

Más allá de la decisión de reforzar los alambrados, Nicole contó que el conflicto incluyó una fuerte amenaza dirigida a los animales.

“Dijo: ‘(A las cabras) las voy a hacer estofado si siguen pasando’. Se lo dijo a los caseros que cuidan a los animales. No entiendo a la gente que le molestan los animales”, sostuvo la modelo.

Consultada sobre si teme que esa persona pueda cumplir con la amenaza, Nicole respondió con cautela, aunque aseguró que tomó recaudos.

“No creo. Todavía quiero creer en las almas buenas, que no le harían daño a un animal. Por ahí peco de naíf. Tengo cámaras”, cerró.