Nicole Neumann comenzó a rescatar animales en situación de calle cuando era adolescente y tuvo la edad suficiente para hacerse cargo de ellos. Sin embargo, cuando era tan solo una beba, se las arreglaba para darle una mano a los perritos callejeros a su manera.

“De muy chiquita, les daba leche de mi mamadera a todos los perritos que me encontraba por la calle”, confesó Nicole al aire en Los 8 escalones, dejando en evidencia que desde que era una bebé siente total debilidad por los animales.

Es importante remarcar que este mismo amor por el reino animal es el que le inculca a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, con las que disfruta de pasar tiempo en su granja, donde tiene caballos, ovejas, chanchos, gallinas, patos y más de 25 perros rescatados.

MICA VICICONTE HABLÓ DE SU VÍNCULO CON INDIANA CUBERO

Mica Viciconte habló en diálogo con Agarrate Catalina cómo es su vínculo con Indiana, la hija mayor de Fabián Cubero y Nicole Neumann, que está viviendo con ellos desde dicimbre pasado debido a su distanciamiendo con su madre.

“Nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, y eso sacando a Indiana en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y las terminás cuidando como si fueran tuyas”, dijo al programa de La Once Diez.