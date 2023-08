En una entrevista con Socios del espectáculo Mica Viciconte volvió a apuntar contra Nicole Neumann, en medio de la supuesta denuncia que Indiana Cubero habría realizado contra su madre y que la modelo niega.

“Todas las familias ensambladas pasan por diferentes momentos y yo siempre digo que si no hay amor, no se puede formar una familia ensamblada. Pero si hay amor y trabajo en equipo, todo fluye”, contó, sobre su especial vínculo con las hijas de Fabián Cubero.

“Yo estoy contenta, me llevó bien con ellas y la pasó bien. Para mí no hay una cosa más linda que el amor. Cuando veo que se pelean para ver quién lo baña, quién le da de comer, yo termino no haciendo nada”, aseguró, divertida.

MICA VICICONTE APUNTÓ CON DUREZA CONTRA NICOLE NEUMANN POR LA POLÉMICA CON INDIANA

La panelista de Ariel en su salsa detalló que las hijas de Nicole adoran a Luca, su hermanito. “Al principio era pedir que tuvieran mucho cuidado para agarrarlo, ahora se lo llevan, directamente. Me dan la confianza. Lo aman y lo cuidan mejor que yo”, aseveró.

“Soy una persona que acompaño, que siempre voy a estar. Las adoro y no tengo nada negativo para decir”, puntualizó.

“Los chicos no son el problema. Son súper transparentes, te das cuenta cuando están bien y cuando están mal. Yo estoy para acompañar”, diferenció.

FUERTE FRASE DE MICA VICICONTE CONTRA NICOLE NEUMANN

Pero cuando le preguntaron a Mica sobre las declaraciones de Nicole, asegurando que buscaba paz y desmintiendo que exista una denuncia en su contra por parte de su hija, ella fue contundente.

“No sé si se dará, pero yo deseo lo mismo. Paz, tranquilidad… Y yo siempre digo, ojalá que la Justicia accione, escuche y haga las cosas como tienen que ser”, arrojó.

“Tenemos una Justicia muy lenta, en general. Muchas veces se prioriza a la madre sin saber, sin conocer el caso puntual”.

“Tenemos una Justicia muy lenta, en general. Muchas veces se prioriza a la madre sin saber, sin conocer el caso puntual”, lanzó, súper polémica. “Si la Justicia acciona como tiene que hacerlo, esto se resuelve. Si está en la Justicia es porque no está resuelto”, concluyó.