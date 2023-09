Indiana Cubero cumple 15 años el próximo 18 de octubre, su relación con Nicole Neumann no mejora y luego de que revelaran que la fiesta de la adolescente corría riesgo de no hacerse, finalmente se decidió y quienes se lo organizarán son su padre Fabián y Mica Viciconte.

“Es cierto que con la mamá no quiere hacer nada pero con Fabián y Mica, sí. Serán 60 invitados en total y la fiesta será de día”, informó a Pronto una fuente cercana a la joven.

Entonces, dieron más detalles de cómo será la íntima celebración: “Va a ser entre familiares, amigos y compañeros del colegio, serán 60 las personas que se reunirán para celebrar su fiesta de 15″.

MICA VICICONTE HABLÓ DE SU VÍNCULO CON INDIANA CUBERO

Mica Viciconte habló en diálogo con Agarrate Catalina cómo es su vínculo con Indiana, la hija mayor de Fabián Cubero y Nicole Neumann, que está viviendo con ellos desde dicimbre pasado debido a su distanciamiendo con su madre.

“Nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, y eso sacando a Indiana en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y las terminás cuidando como si fueran tuyas”, dijo al programa de La Once Diez.