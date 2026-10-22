El teatro porteño se prepara para recibir una de las grandes apuestas de suspenso de la temporada con Silvia Kutika, Julia Zenko y Judith Gabbani como protagonistas.

Extremos, la reconocida pieza del dramaturgo estadounidense William Mastrosimone, llegará al Paseo La Plaza el miércoles 6 de enero de 2027, a las 20:30, en la Sala Picasso.

La propuesta cuenta con la dirección actoral de Mariano Dossena y la puesta en escena de Fernando Cuéllar y Adrián Lázare, quien también integra el elenco.

Judith Gabbani, Silvia Kutika y Julia Zenko protagonizarán Extremos.

Con una historia cargada de tensión, conflictos humanos y decisiones extremas, la producción busca generar una experiencia teatral atrapante, capaz de mantener al espectador en vilo y abrir interrogantes que continúan más allá del final de la función.

“Extremos”: el nuevo desafío de la compañía detrás de “El cuarto de Verónica”

La llegada de Extremos marca un nuevo capítulo para La Liga Teatral, compañía que se consolidó en el género del teatro de suspenso y alcanzó un récord histórico con El cuarto de Verónica, espectáculo que permaneció diez temporadas ininterrumpidas en cartel.

Judith Gabbani, Silvia Kutika y Julia Zenko protagonizarán Extremos.

Tras ese recorrido, la compañía apuesta nuevamente por una historia de alto impacto, esta vez con una obra que se convirtió en un clásico moderno y que ha recorrido escenarios de todo el mundo.

El atractivo de Extremos reside tanto en la intensidad de su trama como en los dilemas que plantea. En un escenario donde las certezas se desmoronan y los personajes se ven obligados a tomar decisiones límite, el suspenso funciona como punto de partida para una reflexión sobre la violencia, la justicia, la solidaridad y las fronteras de la conducta humana.

El encuentro de Silvia Kutika, Julia Zenko, Judith Gabbani y Adrián Lázare suma un atractivo especial a esta producción, que combina actuaciones de fuerte exigencia dramática con una puesta diseñada para potenciar la tensión de cada escena.

De Nueva York al West End de Londres: una obra que conquistó al mundo

Escrita por William Mastrosimone, Extremos trascendió fronteras desde sus primeras grandes producciones internacionales. La pieza llegó a Nueva York con Susan Sarandon y posteriormente tuvo una versión en el West End londinense protagonizada por Helen Mirren.

Su recorrido internacional, con representaciones en más de 150 países, da cuenta de la vigencia de una historia que interpela al público a través de situaciones límite y preguntas incómodas.

Lejos de ofrecer respuestas sencillas, la obra propone un enfrentamiento entre distintas miradas sobre lo que está bien y lo que está mal. Esa ambigüedad constituye uno de los pilares de su potencia dramática y explica por qué continúa generando debate entre espectadores de distintas generaciones.

Sinopsis de “Extremos”: una situación inesperada que lo cambia todo

La historia comienza cuando Ana es sorprendida en su casa de campo por un desconocido. Lo que inicialmente parece una situación de peligro pronto toma un rumbo inesperado y altera por completo las reglas del conflicto.

La llegada de sus amigas, con quienes convive, transforma la casa en un verdadero laberinto moral. A partir de ese momento, los vínculos, las lealtades y las convicciones de cada personaje quedan bajo presión, mientras las protagonistas deben enfrentarse a decisiones que pueden cambiar sus vidas para siempre.

En ese escenario, la tensión crece y el espectador queda atrapado en una pregunta central: ¿qué harías vos si tuvieras que decidir en una situación límite?

Con una trama ágil y giros que modifican constantemente la percepción de los acontecimientos, Extremos propone mucho más que una historia de suspenso: invita a revisar los propios prejuicios y a reflexionar sobre hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que no tiene otra salida.

Cuándo se estrena “Extremos” en el Paseo La Plaza

La nueva producción de La Liga Teatral formará parte de la cartelera de Buenos Aires desde enero de 2027. Estos son los datos principales para quienes quieran disfrutar del espectáculo:

Obra: Extremos.

Género: thriller psicológico.

Elenco: Silvia Kutika, Julia Zenko, Judith Gabbani y Adrián Lázare.

Dirección actoral: Mariano Dossena.

Puesta en escena: Fernando Cuéllar y Adrián Lázare.

Estreno: miércoles 6 de enero de 2027.

Horario: 20:30.

Teatro: Sala Picasso del Paseo La Plaza, Buenos Aires.

Entradas: disponibles en la boletería del teatro y a través de los canales oficiales de venta.

Con una historia reconocida internacionalmente, un elenco destacado y el sello de una compañía con experiencia en el género, Extremos se perfila como una de las propuestas de suspenso para seguir de cerca en la temporada teatral de verano. Una obra que promete tensión, actuaciones intensas y una pregunta capaz de incomodar al público mucho después de que se cierre el telón.