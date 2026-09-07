Después de acompañar a su padre en exitosas producciones, Sunny Sandler consiguió uno de sus primeros grandes papeles protagónicos con una historia que se aleja de las comedias más características de Adam Sandler.

Se trata de No se desea buena suerte, el film de 1 hora y 35 minutos dirigido por Julia Hart, quien escribió el guion junto con Laura Hankin y Jordan Horowitz, que se encuentra entre lo más visto en Netflix.

De qué trata No se desea buena suerte

Sophie Birenbaum es una adolescente apasionada por la actuación que consigue aquello que estaba esperando: ser elegida para protagonizar el musical de su escuela.

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La noticia debería convertirse en uno de los mejores momentos de su vida. Pero mientras ella se prepara para subir al escenario, su familia recibe una noticia que modifica sus prioridades: el cáncer de su madre Elizabeth regresó y su estado es grave.

No se desea buena suerte dura 1 hora y 35 minutos y está en Netflix.

Sophie queda así dividida entre la ilusión que le genera su primera gran oportunidad artística y el miedo ante la posibilidad de que su madre no llegue a verla actuar. Su padre Ted también intenta mantener unida a la familia mientras todos enfrentan la enfermedad de manera diferente.

La película utiliza los ensayos, las relaciones entre los estudiantes y la preparación del espectáculo para acompañar el proceso de la protagonista.

El tráiler de la película No se desea buena suerte, en Netflix.

El resultado combina drama familiar, humor adolescente y elementos de musical, sin abandonar el relato de crecimiento personal.

El nuevo protagónico de Sunny Sandler

Sunny Sandler tenía 17 años durante el lanzamiento de la película y ya acumulaba varias apariciones en producciones vinculadas con su padre.

Su salto más importante había llegado con No estás invitada a mi bat mitzvá, donde compartió pantalla con su hermana Sadie y Adam Sandler.

Para No se desea buena suerte, la directora Julia Hart aseguró que la joven actriz fue su primera opción para interpretar a Sophie. “Sunny Sandler fue la primera y única persona en la que pensamos”, explicó la realizadora.

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Adam Sandler no actúa en la película, pero participa detrás de cámaras como productor a través de Happy Madison Productions, su compañía.

Qué dijo la crítica de No se desea buena suerte

La película tuvo una recepción favorable. La crítica destacó especialmente la actuación de Sunny Sandler y la química que establece con Melanie Lynskey.

También valoró que una premisa que podía caer fácilmente en el sentimentalismo encontrara un equilibrio entre el melodrama, el humor y los números musicales.

La protagonista interpreta a Sophie Birenbaum es una adolescente apasionada por la actuación

El lanzamiento también tuvo una rápida respuesta del público: a comienzos de septiembre, No se desea buena suerte se encontraba entre las películas más vistas de Netflix, después de alcanzar el primer puesto del ranking estadounidense.

Cómo es el reparto de No se desea buena suerte