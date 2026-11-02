Álvaro de Luna está de regreso con nueva música. El cantante sevillano presentó azulejos, su nuevo álbum y el trabajo más personal de su trayectoria hasta el momento.

Con 12 canciones, el artista inaugura una etapa marcada por la introspección, la honestidad y una mayor libertad creativa, en la que se anima a mostrar sus facetas más vulnerables.

El disco representa un cambio en su recorrido artístico y propone un viaje por las experiencias, las emociones y los procesos personales que atraviesan su presente. A través de sus canciones, Álvaro de Luna aborda las imperfecciones, la aceptación y la posibilidad de reconstruirse después de atravesar momentos difíciles.

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Por qué el nuevo disco de Álvaro de Luna se llama “azulejos”

El título del álbum encierra una de las ideas centrales del proyecto: la dualidad entre la resistencia y la fragilidad.

Los azulejos son piezas que pueden parecer sólidas y duraderas, pero también pueden romperse y transformarse con el paso del tiempo. Esa imagen funciona como una metáfora de la propia evolución del cantante y de la importancia de aceptar las imperfecciones para poder reconstruirse desde un lugar más auténtico.

En este universo creativo también aparece el caballo, una figura que representa la libertad, el instinto y el movimiento. Su presencia simboliza el impulso que acompaña al artista en su búsqueda personal y musical.

Después de una etapa de alejamiento y reflexión, Álvaro de Luna vuelve con la intención de crear sin máscaras ni artificios, explorando una identidad artística más genuina y conectada con sus propias emociones.

Las 12 canciones que forman parte de “azulejos”, el nuevo álbum de Álvaro de Luna

El disco está compuesto por 12 canciones que construyen este nuevo capítulo de su carrera y recorren diferentes momentos de su universo emocional.

El tracklist completo de azulejos es:

intro (ec2lovu) llego tarde hasta el amanecer dime dónde estás flores pa tu pelo cantando en la noche dame alas en tu costado bandolero me va a doler lo siento cuchillos

El álbum también está disponible en formatos físicos: vinilo gatefold, con funda impresa y un libreto A5 de 32 páginas, y CD digisleeve con libreto.

Álvaro de Luna realizará una firma de discos en Madrid: cuándo y dónde será

Como parte del lanzamiento de azulejos, el cantante se encontrará con sus seguidores en una firma de discos exclusiva en Madrid.

El encuentro será el miércoles 4 de noviembre a las 18, en El Corte Inglés de Goya. La actividad permitirá que sus fanáticos compartan un momento con el artista en el marco de la presentación de su nuevo trabajo.

Quién es Álvaro de Luna

Álvaro de Luna es un cantante y compositor sevillano que se consolidó como una de las voces destacadas del pop-rock en español.

Foto: prensa Álvaro de Luna

Con una voz rasgada característica, letras honestas y una fuerte presencia sobre el escenario, construyó una carrera marcada por canciones que conectaron con distintas generaciones, además de conseguir múltiples discos de platino.

Su recorrido también incluye presentaciones en algunos de los principales festivales y recintos musicales de España.

Con azulejos, el artista abre un nuevo capítulo en su trayectoria y apuesta por una propuesta más íntima, en la que la vulnerabilidad, la aceptación personal y la libertad creativa ocupan el centro de su universo musical.