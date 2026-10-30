A una semana de su esperado regreso a la Argentina, Enrique Bunbury se prepara para presentarse el próximo 4 de noviembre en el Movistar Arena, en el marco de su exitosa gira internacional.

El artista español ofrecerá un espectáculo que recorrerá distintas etapas de su extensa carrera y tendrá un atractivo especial: volverán a sonar en vivo canciones de Héroes del Silencio después de varias décadas.

Las últimas entradas ya se encuentran disponibles a través de la página oficial del Movistar Arena.

Enrique Bunbury en el Movistar Arena: cómo será el show

El cantante, compositor y productor español llegará con un espectáculo que combina los clásicos de su trayectoria con las canciones de su más reciente trabajo discográfico, “De un siglo anterior”.

Para esta presentación, Bunbury estará acompañado por una banda de diez músicos, con nuevas versiones de sus canciones y distintas sorpresas pensadas para el público.

Uno de los momentos más esperados será la interpretación de temas de Héroes del Silencio, la emblemática banda que marcó una época en la historia del rock en español y de la que Bunbury fue su vocalista.

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