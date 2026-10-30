Emilia cumplió 30 años y decidió festejarlo con una noche muy especial, acompañada por su pareja, Duki, familiares y amigos cercanos. En medio de los rumores sobre su distanciamiento de Tini Stoessel y mientras prepara nuevos proyectos musicales, la artista dejó las polémicas de lado para disfrutar de su cumpleaños.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete compartió una serie de postales del festejo y dejó ver algunos de los momentos más emotivos de la celebración. “EN MIS 30’s ERA”, escribió junto a las fotografías, con las que inauguró públicamente esta nueva etapa de su vida.

EL JUGADO LOOK QUE ELIGIÓ EMILIA MERNES PARA CELEBRAR SUS 30 AÑOS

Para recibir sus tres décadas, Emilia apostó por un impactante outfit negro con transparencias y encaje. Combinó un body ajustado con medias oscuras y un voluminoso abrigo blanco de piel sintética, que se convirtió en uno de los detalles más llamativos de su vestuario.

La cantante completó su look con un collar de piedras oscuras, maquillaje en tonos cálidos y el pelo suelto con ondas marcadas. La combinación de sensualidad y elegancia fue una de las protagonistas de las fotografías que publicó en sus redes sociales.

Emilia Mernes celebró sus 30 años junto a Duki y sorprendió con su jugado look de cumpleaños. Crédito: Instagram

Emilia Mernes celebró sus 30 años junto a Duki y sorprendió con su jugado look de cumpleaños. Crédito: Instagram

Emilia Mernes celebró sus 30 años junto a Duki y sorprendió con su jugado look de cumpleaños. Crédito: Instagram

LAS FOTOS DE EMILIA MERNES CON DUKI Y SU FAMILIA

Duki tuvo un lugar especial durante la celebración. El trapero acompañó a su novia en una noche cargada de emociones y ambos quedaron retratados compartiendo una cena, entre sonrisas y miradas cómplices.

También hubo espacio para los momentos familiares. En una de las imágenes más tiernas, Emilia aparece sonriente mientras recibe dos besos en las mejillas, frente a una mesa repleta de preparaciones dulces.

Emilia Mernes celebró sus 30 años junto a Duki y sorprendió con su jugado look de cumpleaños. Crédito: Instagram

Emilia Mernes celebró sus 30 años junto a Duki y sorprendió con su jugado look de cumpleaños. Crédito: Instagram

Emilia Mernes celebró sus 30 años junto a Duki y sorprendió con su jugado look de cumpleaños. Crédito: Instagram

Emilia Mernes celebró sus 30 años junto a Duki y sorprendió con su jugado look de cumpleaños. Crédito: Instagram

Emilia Mernes celebró sus 30 años junto a Duki y sorprendió con su jugado look de cumpleaños. Crédito: Instagram

La ambientación estuvo marcada por una estética elegante, con flores rojizas, velas y una decoración cuidadosamente preparada para la ocasión.

Otro de los detalles que llamó la atención fue la torta de cumpleaños: una enorme preparación rectangular cubierta con frutillas frescas, crema y dulce de leche, coronada con numerosas velas negras.