La China Suárez volvió a captar la atención de sus seguidores con una nueva publicación en las redes sociales. Lejos de hacer caso a las críticas que recibe, la novia de Mauro Icardi continúa compartiendo distintos momentos de su vida cotidiana y, en las últimas horas, sorprendió con una selfie que no pasó desapercibida.

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó una foto frente al espejo de su casa, donde posó con un conjunto deportivo súper ajustado de color verde con estampado camuflado. Con un look cómodo y canchero, la China dejó ver su outfit y volvió a demostrar que no tiene problemas en mostrarse tal cual es en redes.

Una vez más, la publicación generó repercusión entre sus seguidores, que están atentos a cada uno de sus movimientos en el mundo virtual. Mientras continúa con su vida junto al futbolista, la actriz parece mantenerse al margen de los comentarios negativos y sigue compartiendo imágenes sin importarle las críticas.

La selfie de la China Suárez frente al espejo de su casa que incendió las redes (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

LA CHINA SUÁREZ TOMÓ UNA DECISIÓN CLAVE PARA RECONCILIARSE CON BENJAMÍN VICUÑA

El vínculo que la China Suárez mantiene con Benjamín Vicuña podría mejorar de forma sustancial en el futuro inmediato, luego de que se filtrara una decisión clave que habría tomado la novia de Mauro Icardi.

“Anotó a sus hijos nuevamente en el colegio que concurrían antes de irse a Turquía”, afirmó Natalie Weber que agregó que esa determinación “daría a entender que” Magnolia y Amancio “se quedan en el país”. “Ya habló en el chat de madres”, enfatizó.

China Suárez con Magnolia y Amancio. Foto: Instagram sangrejaponesa

Con lo cual, en el ciclo lectivo 2027 los niños se reencontrarían con sus antiguos compañeros de clase. De esta forma, la China cedería a la presión de Vicuña de que sus hijos se eduquen en Argentina al igual que sus tres varones.

“Estuvieron con maestra particular, igual, en la casa de los sueños todos estos meses”, recordó Natalie Weber respecto de lo que sucedió cuando Mauro Icardi quedó libre del Galatasaray y dejaron de vivir en Turquía.