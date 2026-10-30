El 29 de octubre, un día después de enterarse de que Grupo Octubre adquirió Mandarina Contenidos, la productora de Sálvese Quien Pueda (SQP), Yanina Latorre tomó la palabra y se refirió al futuro de su programa de televisión.
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“Es una negociación de ellos, entre canales, entre empresarios, que nos excede a nosotros”, dijo la conductora al comienzo de la emisión.
Y continuó: “Ayer, mientras hacíamos el programa, nos desayunamos con que Mandarina se vendía a Canal 9 y todo el mundo me está preguntando qué voy a hacer”.
Con contundencia, aunque sin confirmar cuáles serán sus próximos pasos, Yanina agregó: “Me voy a tomar un tiempo. Voy a seguir con mi trabajo porque estoy con Sálvese Quien Pueda acá en América y en la radio. Voy a esperar. Estoy escuchando ofertas”.
“Me voy a tomar mi tiempo para pensar qué es mejor para mi equipo y para mí. Esto va a seguir, donde sea, en algún lugar”, cerró la conductora.