Ricardo Montaner presentó “La Familia”, su nueva canción, con la que propone un regreso a sus raíces musicales y culturales. En esta oportunidad, el reconocido cantautor se aleja de las baladas románticas que marcaron su trayectoria para explorar la gaita zuliana, un género tradicional de Venezuela profundamente ligado a su historia personal.

El lanzamiento ya está disponible en todas las plataformas digitales y representa un homenaje a sus orígenes, a los afectos y a Maracaibo, la ciudad donde transcurrieron sus primeros años de vida y comenzó a desarrollar su vínculo con la música.

Aunque nació en Argentina, Montaner creció en Venezuela y construyó allí una parte fundamental de su identidad artística. Por eso, “La Familia” funciona como un reencuentro con aquellos sonidos, tradiciones y recuerdos que lo acompañaron desde la infancia.

Ricardo Montaner y su esposa, Marlene (Foto: Instagram @montaner)

Ricardo Montaner vuelve a la gaita zuliana con “La Familia”

La nueva canción recupera el espíritu de la gaita maracucha, una de las expresiones más representativas del folclore venezolano. Se trata de un género tradicionalmente asociado con las celebraciones, los encuentros familiares y el sentido de pertenencia a una comunidad.

A través de esta propuesta, Montaner se conecta con una faceta de su historia que trasciende su recorrido internacional como intérprete de baladas. La elección del género también le permite rendir tributo a la cultura de Maracaibo y a las influencias musicales que marcaron sus primeros pasos.

“‘La Familia’ representa mucho más que una nueva propuesta musical. Es un regreso simbólico a la ciudad donde Montaner vivió sus años de infancia y comenzó a descubrir su vocación artística”, describe el concepto detrás del lanzamiento.

La canción también pone en primer plano el valor de los vínculos familiares, un aspecto que ocupa un lugar importante en la vida personal y en la historia pública del artista.

El vínculo de Ricardo Montaner con Maracaibo, la ciudad donde creció

Si bien nació en Argentina, Ricardo Montaner pasó gran parte de su infancia en Maracaibo, Venezuela, una ciudad que se convirtió en una referencia central de su identidad.

Allí encontró sus primeras influencias musicales y desarrolló una conexión con la cultura venezolana que se mantuvo a lo largo de su vida y de su carrera. Esa relación con sus orígenes es precisamente el eje de “La Familia”, una canción que busca unir su presente artístico con los recuerdos de aquel niño que descubría la música en su ciudad.

Foto: prensa Ricardo Montaner

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el cantautor construyó una carrera que trascendió generaciones, fronteras y estilos musicales. Sin embargo, este nuevo lanzamiento demuestra que sus raíces siguen ocupando un lugar fundamental en su historia.

“La Familia” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales a través de Montaner Legacy / ADA Music.