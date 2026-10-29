La expectativa por el regreso de U2 no deja de crecer. Después de agotar las entradas para sus dos primeras presentaciones en el Estadio River Plate, la banda irlandesa anunció una tercera fecha y la respuesta del público volvió a ser inmediata: quedan los últimos tickets disponibles para el show del 27 de marzo.

U2 en River Plate: fechas y entradas para los shows

Las fechas confirmadas en el Estadio River Plate son:

23 de marzo: entradas agotadas.

25 de marzo: entradas agotadas.

27 de marzo: últimos tickets disponibles.

Las entradas se venden exclusivamente a través de la plataforma All Access

Con dos fechas ya agotadas y una tercera con sus últimas localidades a la venta, U2 se prepara para protagonizar tres noches que prometen quedar en la historia de los grandes espectáculos musicales en Buenos Aires.