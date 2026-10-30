“Si caminas solo, no hay adonde ir” . Con este verso de apertura da inicio “Si Caminas Solo..”, el cuarto álbum del artista argentino LIT killah.

Tras años de encabezar rankings internacionales, acumular cientos de millones de reproducciones y girar por el mundo, LIT killah lanza un proyecto íntimo donde el artista vuelve a sus orígenes en Villa Dorrego, González Catán, Provincia de Buenos Aires, para reconectar con él.

LIT Killah sorprendió con su cuarto álbum: el regreso a sus raíces con un disco más íntimo y personal (foto de prensa)

Tras el éxito global de sus trabajos anteriores (Mawz, Snipez y Kustom), “Si Caminas Solo..” continúa el legado de los colores y símbolos característicos de su carrera.

En esta entrega, el concepto visual adopta los tonos blanco y negro, acompañando un elemento central: una cruz conformada por parlantes que atraviesa todo el material audiovisual del proyecto .

Este nuevo trabajo es el proyecto más íntimo de su carrera y el que más tiempo le ha tomado desarrollar, con un proceso creativo de dos años.

El artista hace una pausa en la vorágine de la escena global luego de su victoria en La Velada del Año VI, para volver a su punto de partida, reconectando con la fuerza de las barras crudas y la esencia pura del barrio para contar historias que nunca antes había revelado.

LIT Killah lanzó su cuarto álbum: el regreso a sus raíces con un disco más íntimo y personal

Compuesto por 10 canciones , el disco mantiene y profundiza el tono narrativo, autobiográfico y personal de sus lanzamientos más recientes “G. Catán”, “Martes 4:13am :\” y el reciente estreno “NADIE-SABE ”, el último corte que funcionó como adelanto clave del álbum en donde LIT demostró su destreza narrativa a través de tres historias reales, crudas e introspectivas, en donde recuerda cómo, pese a una infancia marcada por la falta de recursos, su esfuerzo le permitió consagrarse en los escenarios y sacar a su familia adelante.

A lo largo de este álbum, LIT resalta el valor de su familia y sus amigos, dejando en claro la importancia de estar acompañado en el camino. En “Si Caminas Solo..” , el primer track que da nombre al álbum LIT refuerza el mensaje: “Solo te pido me cuides del mal, sacrifiqué mucho tiempo de vida para que digan que es casualidad”.

Desde lo musical, “Si Caminas Solo..” producido de manera independiente junto a su amigo y productor After, introduce nuevos géneros y matices dentro del catálogo de LIT killah.

El álbum explora diversos estilos como el boom bap, el dancehall y el pop, e incluye además un sample del clásico del reguetón “Soy una Gárgola” en “LA GARGOL4$&@!”.

El álbum también incluye a sus fans en “JUDA$$” un track concebido y armado en vivo durante un livestream junto a After y sus seguidores. Sobre esta búsqueda y evolución sonora, LIT killah nos cuenta: “Ya la gente sabe que yo sé rapear, yo quiero mostrarle a la gente algo que no sepa que yo sé hacer”.

Previo al estreno oficial, el álbum tuvo una pre-escucha privada donde sus padres estuvieron en primera fila para acompañarlo y ser testigos de este lanzamiento, rodeados por el resto de su familia y sus amigos, uniendo en un mismo espacio a su gente del barrio con sus amigos y colegas de los medios.

Además, LIT realizó una pre-escucha exclusiva dedicada a su comunidad de fans “LA ELITE”, compartiendo el proyecto con algunos de los seguidores que lo acompañan desde sus inicios.

Con “Si Caminas Solo..” , LIT killah consolida su propuesta más madura y genuina: después de años encabezando rankings, acumulando cientos de millones de reproducciones, colaborando con los nombres más importantes de la escena y girando por el mundo, era el momento de volver al punto de partida para contar las historias que nunca antes había contado, honrar la familia y los amigos, dejando en claro la importancia de estar acompañado en el camino para llegar al éxito.

Tracklist del álbum:

1- Si Caminas Solo..

2- G. Catán

3- NADIE-SABE

4- Martes 4:13am :\

5- LA GARGOL4$&@!

6- Bad Dayssssss

7- solotellamoparaverte.

8- D!ME

9- JUDA$$

10- P A R A D I S E