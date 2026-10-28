Mirá lo que pasó en Otro Día Perdido.

La frescura de Lit Killah durante su entrevista con Mario Pergolini alimentó la confianza del cantante, que llegó a insultarlo en Otro Día Perdido, y cuando el conductor lo reprochó el invitado reaccionó pícaro.

“Puede ser, boludo. Igual, no es raro...”, se expresó el cantante como si estuviera entre traperos.

Ahí el conductor lo frenó en seco con una sonrisa: “¿Lo de boludo se te escapó? ¿O me lo dijiste en serio?“.

LIT killah

Rápido, el artista que en realidad se llama Mauro Román Monzón salió de la encerrona: “Ah. ¿Te dije eso? Fue el autocorrector”.

Réplica que le valió la carcajada instantánea de todos en el estudio.

Por qué Lit Killah insultó a Mario Pergolini

Todo fue a cuento de que el exnovio de Tuli Acosta confesó: “¿¡Sabés que no quiero tener hijos!?”.

Y como Mario Pergolini ironizó que a los 27 años ya tenía cuatro chicos, Lit Killah admitió: “Puede ser, boludo. Igual, no es raro...”.