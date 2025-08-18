Luego de que Yanina Latorre contar en SQP que el noviazgo de Lit Killah y Tuli Acosta llegó a su final, la expareja habló de la separación en diferentes streams.

Primero, la cantante dio detalles en Luzu TV. Después, Lit charló con el streamer Goncho y reveló los motivos del cambio de título en su relación con Tuli.

QUÉ DIJO LIT KILLAH DE SU SEPARACIÓN DE TULI ACOSTA

“Nosotros estamos tranquilos y sabemos lo que pasó. Estoy perfecto, estoy bien, re contento. Si bien estoy en un proceso porque corté con mi pareja, con quien estuve tres años y medio, más allá de una ruptura, fue un cambio de título”, dijo el cantante.

“Decidimos cambiar el título de la relación, dejar de ser novios, sin nada de por medio. No hubo una discusión, no hubo pelea, no hubo una situación puntual. Eso ayudó un montón”, argumentó Lit Killah.

Sin conflictos a la vista, agregó: “Los dos nos pusimos de acuerdo con esto... Cuando querés tanto a una persona, no importa ser novio o amigo, lo que importa es que ella sea feliz. Y ella siente lo mismo por mí”.

“Es un vínculo genuino de amor real. Estoy bien y tranquilo porque ella está bien”, finalizó Lit sin saber qué puede llegar en el futuro con Tuli Acosta.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.