Otra pareja del mundo del espectáculo parece haber llegado a su fin. En Sálvese Quien Pueda lanzaron la bomba: Tuli Acosta y Lit Killah habrían puesto punto final a su relación después de tres años y medio de noviazgo.

“Cantante él, influencer, tiktoker y bailarina ella… estuvo en el Bailando de chica y también de grande. Ganó el Bailando”, comenzó el enigmático que terminó revelando los nombres.

“Él está muy dolido. Creo que ella se mandó una”, agregó Majo Martino al aire, dejando entrever que la decisión no habría sido mutua. La noticia sorprendió a los fans, ya que la pareja siempre se mostró muy unida en redes sociales y en eventos públicos. Sin embargo, por ahora ninguno de los dos desmintió ni confirmó la separación.

Foto: Instagram (@litkillah)

YANINA LATORRE REVELÓ CÓMO ESTÁ NICO VÁZQUEZ, A UNA SEMANA DE SU SEPARACIÓN DE GIME ACCARDI

A una semana de que Nico Vázquez anunciara en las redes que se separó de Gime Accardi tras 18 años de amor, Yanina Latorre volvió a dar detalles del estado de ánimo del actor tras una charla privada que mantuvieron nuevamente.

“Anoche volví a hablar con Nico por teléfono. Está mucho más flaco, está muy caído, está en el departamento, está como puede, laburando. No tengo información precisa porque no me quise meter más de la cuenta”, comenzó diciendo la conductora El Observador 107.9.

“Y yo, por todas las conversaciones que vengo teniendo, tengo la sensación de que fue ella. Me dio vuelta toda la tortilla del primer día. Creo que esos dos videítos eran sarasa de gente mal intencionada, en las charlas que tuve me dio esa sensación. Y por eso ella dice: ‘Es un hasta luego, un hasta pronto’”, agregó.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

Y cerró: “Yo creo que ella es la que estaba necesitando un aire porque él, varias veces, me repite ‘está conmigo desde que tiene 22 años’, como que era muy chica. Y él tenía 28 cuando se conocieron, que quieras o no, seis años más es un tiempito. Las pasaron todas. Yo creo que ella lo ama, se quieren, es su familia, porque son muy unidos, pero tengo toda la sensación de que fue ella. No sé si por un desliz o no, no tengo esa data, pero es ella la que quería volar un poco y debe sentir culpa”.