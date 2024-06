Luego de que Tuli Acosta hablara sobre la violencia que sufrió en una relación pasada, en el marco de los 9 años del Ni una menos en Argentina, su ex Oky salió a responderle por streaming, a pesar de que ella nunca lo mencionó con nombre y apellido.

Al aire de Olga, la bailarina y cantante se quebró al hablar de los episodios violentos y machistas que sufrió con su expareja, lo que provocó la casi inmediata reacción de su ex.

EL FUERTE DESCARGO DE OKY TRAS LOS DICHOS DE TULI ACOSTA EN OLGA SOBRE LA VIOLENCIA QUE SUFRIÓ

“No voy a decir nada, no voy a mencionar a nadie. Fíjense cómo ella nunca dice mi nombre, pero me menciona todo el tiempo sin decir mi nombre, porque sabe que si dice mi nombre yo le puedo hacer denuncia, le hablo a Burlando, le digo injuria, falsas acusaciones, difamación, que esto que lo otro”, siguió, notablemente enojado.

“Porque hablar no es gratis, al menos legalmente. Pero bueno, obviamente el manager le dijo, no seas boluda, no digas Oki, no digas Octavio. Dice ‘mi novio de cuarentena, 2020 al 2021′, claramente soy yo”, agregó.

Así empezó Oky su descargo por los dichos de Tuli Acosta. (Foto: Captura Twitter/octavioappogh)

“Yo gente, ustedes saben, nunca menciono a mi ex, nunca, jamás, aunque eso me pudiese dar números y me pudiese dar cosas. Además, si yo me hubiera guiado por eso, probablemente no hubiera acordado con ella, hubiera seguido”, siguió.

La bailarina contó su violenta relación con su ex. Imagen subida a Internet por Clarín. Por: Imagen subida a Internet por Clarín

“Vamos con el perro primero, que es lo primero que quiero tocar, que es lo más importante. Nada, los perros, Tuli, son responsabilidad tuya, son tus perros. Aunque yo quiera que vivan con nosotros todos, son tus perros”, indicó.

“Los perros, Tuli, son responsabilidad tuya, son tus perros. Si se perdieron o algo por el estilo, yo no soy el culpable”.

“Si se perdieron o algo por el estilo, yo no soy el culpable”, aseguró tras los dichos de su ex que indicaban que él le había desaparecido sus perros.

El streamer aprovechó su cuenta de X para responderle también a su ex.