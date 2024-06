A 9 años de la primera marcha de Ni una menos en la Argentina, Tuli Acosta se quebró al hablar de los episodios violentos y machistas que sufrió con una expareja.

“En lo personal soy muy unida a mi familia, pero fue una época en la que incluso me aislé mucho de mi familia. Hoy en día lo puedo ver. Hubo mucho maltrato psicológico, más que otra cosa”, dijo la cantante y bailarina en Sería increíble, programa de streaming de Olga.

Con la angustia a flor de piel, Tuli continuó con su doloroso relato: “Hoy en día hay muchas cosas que tengo que sanar, que lo voy a hacer con el tiempo”.

Y recordó psicopateadas que recibía a diario por parte de quien era su pareja: “‘Si me dejás, todo esto se te vuelve en contra a vos’”.

“¿Amenazas?”, le repreguntó Nati Jota, conmovida con su testimonio. Y la joven artista le contestó: “Exacto. Me decía ‘¿qué? ¿Me querés dejar? Si me dejás solo me estás confirmando esto…’”.

TULI ACOSTA CONTÓ EL ABERRANTE HECHO QUE LA LLEVÓ A TERMINAR LA RELACIÓN E IRSE DE ESA CASA

“Después me pasó la pérdida del ser más cercano que tenía yo, que era mi perrita. Fue un día que me peleé y me fui de la casa. Cuando volví había desaparecido”, contó Tuli, quebrada.

“Supuestamente se fue. Era un chihuahua, pero viste que son miedos, no se van a ningún lado. Esa fue mi salida, ahí dije ‘yo me voy de esta casa’”, concluyó Acosta, tras compartir su dolorosa historia.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.