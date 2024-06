Sasha Ferro anunció su separación de Oky en Instagram, después del escándalo de él con su expareja, Tuli Acosta, que lo acusó de haber sido “violento” durante su relación.

La modelo sorprendió con un fuerte descargo que compartió a través de sus stories, en el que explicó los motivos que la llevaron a haber dejado al artista.

Sasha anunció su separación de Oky.

“No quisiera tener que hacer más cosas públicas, así que espero que todo se termine acá. Me quedo con los mejores recuerdos”, sentenció, contundente.

¿POR QUÉ SASHA FERRO DEJÓ A OKY?

Sasha Ferro explicó los motivos de su separación de Oky.

“Quiero comunicarles que mi relación con Oky terminó porque no se puede estar con una persona que no tiene responsabilidad afectiva, ni empatía, ni que no sabe lo que quiere...”.

“Me duele mucho comunicarles esto porque la remé y luché mucho para poder seguir en la relación y solucionar nuestros problemas. No puedo seguir destruyéndome a mí misma tratando de salvar a otra persona. Lo amé y lo amo; me duele mucho esto, pero es lo mejor”, cerró, con firmeza.