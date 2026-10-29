El 28 de octubre, el Teatro Gran Rex desplegó su alfombra roja para celebrar por primera vez en la Argentina LOS40 Primavera Pop, el icónico festival de la emisora española que le dio la bienvenida a la estación de las flores en la Ciudad de Buenos Aires.
Con una constelación de estrellas sobre el escenario, el evento fue una verdadera fiesta donde la música, la buena energía y el carisma hicieron florecer la noche porteña en una edición inaugural que marcó un hito histórico con la llegada de este evento a Latinoamérica.
Como el único artista internacional de la velada,Luis Fonsi desató pasiones. Sus fanáticas coparon la vereda del teatro y cantaron durante largas horas a la espera de su ídolo, quien arribó al lugar pasadas las 19:50 horas. El puertorriqueño las saludó, se tomó fotos y se mostró súper cercano antes de brillar en el escenario.
La cuota de emoción nacional la encabezó Abel Pintos, quien no pudo contener las lágrimas sobre las tablas, profundamente conmovido por el amor incondicional y la euforia con la que el público coreó cada uno de sus temas.
Por su parte,Coti quedó en shock absoluto al comprobar la tremenda fiesta y la locura que desató en la sala al interpretar sus más grandes hits.
El furor de las nuevas generaciones se hizo sentir con fuerza de la mano de Olivia Wald, quien se llevó los aplausos y el cariño del público joven que la esperaba con ansias y dejó la garganta cantando su éxito “En la cara”.
En esta oportunidad, Ángela Torres no pasó por la alfombra roja y subió directo a escena. Allí vivió un inesperado momento al quedar envuelta en el humo de la puesta en escena, pero lejos de frenar la performance, le puso humor y demostró todo su oficio y categoría de popstar para sortear el obstáculo con total talento.
El ritmo y el baile no se quedaron atrás: de la mano de Luck Ra llegó la cuota cordobesa de cuarteto para encender la sala, mientras que la fiesta continuó con la energía de Roze y sus canciones más virales.
La noche también tuvo momentos reveladores desde el arranque.Juli Obregón fue la encargada de romper el hielo y abrir la velada como la primera en salir a escena,Tuli deslumbró a todos con su presentación, y la participación de Emanero terminó de completar un line-up de lujo para una jornada inolvidable.