El 28 de octubre, el Teatro Gran Rex desplegó su alfombra roja para celebrar por primera vez en la Argentina LOS40 Primavera Pop, el icónico festival de la emisora española que le dio la bienvenida a la estación de las flores en la Ciudad de Buenos Aires.

Con una constelación de estrellas sobre el escenario, el evento fue una verdadera fiesta donde la música, la buena energía y el carisma hicieron florecer la noche porteña en una edición inaugural que marcó un hito histórico con la llegada de este evento a Latinoamérica.

Como el único artista internacional de la velada,Luis Fonsi desató pasiones. Sus fanáticas coparon la vereda del teatro y cantaron durante largas horas a la espera de su ídolo, quien arribó al lugar pasadas las 19:50 horas. El puertorriqueño las saludó, se tomó fotos y se mostró súper cercano antes de brillar en el escenario.

Luis Fonsi en LOS40 Primavera Pop (Foto: Movilpress)

Luis Fonsi en LOS40 Primavera Pop (Foto: Movilpress)

Luis Fonsi en LOS40 Primavera Pop (Foto: Movilpress)

La cuota de emoción nacional la encabezó Abel Pintos, quien no pudo contener las lágrimas sobre las tablas, profundamente conmovido por el amor incondicional y la euforia con la que el público coreó cada uno de sus temas.

Abel Pintos en LOS40 Primavera Pop (Foto: Movilpress)

Abel Pintos en LOS40 Primavera Pop (Foto: Movilpress)

Abel Pintos en LOS40 Primavera Pop (Foto: Movilpress)

Por su parte,Coti quedó en shock absoluto al comprobar la tremenda fiesta y la locura que desató en la sala al interpretar sus más grandes hits.

Coti en LOS40 Primavera Pop (Foto: Movilpress)

Coti y Olivia Wald en LOS40 Primavera Pop (Foto: Movilpress)

El furor de las nuevas generaciones se hizo sentir con fuerza de la mano de Olivia Wald, quien se llevó los aplausos y el cariño del público joven que la esperaba con ansias y dejó la garganta cantando su éxito “En la cara”.

Olivia Wald en LOS40 Primavera Pop (Foto: Movilpress)

Olivia Wald en LOS40 Primavera Pop (Foto: Movilpress)

En esta oportunidad, Ángela Torres no pasó por la alfombra roja y subió directo a escena. Allí vivió un inesperado momento al quedar envuelta en el humo de la puesta en escena, pero lejos de frenar la performance, le puso humor y demostró todo su oficio y categoría de popstar para sortear el obstáculo con total talento.

Ángela Torres en LOS40 Primavera Pop (Foto: Movilpress)

El ritmo y el baile no se quedaron atrás: de la mano de Luck Ra llegó la cuota cordobesa de cuarteto para encender la sala, mientras que la fiesta continuó con la energía de Roze y sus canciones más virales.

Roze en LOS40 Primavera Pop (Foto: Movilpress)

La noche también tuvo momentos reveladores desde el arranque.Juli Obregón fue la encargada de romper el hielo y abrir la velada como la primera en salir a escena,Tuli deslumbró a todos con su presentación, y la participación de Emanero terminó de completar un line-up de lujo para una jornada inolvidable.

Tuli en LOS40 Primavera Pop (Foto: Movilpress)