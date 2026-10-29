Maia Reficco presentó el videoclip oficial de “videostar”, una de las canciones más personales y magnéticas de de visita, su EP debut editado por Interscope Records.

Con una propuesta audiovisual cargada de sensualidad, simbolismo y emoción, la artista argentina profundiza la identidad visual de su proyecto musical.

Dirigido por Gordy De St Jeor, quien también estuvo detrás de los videoclips de “sur” y “amapola”, el nuevo lanzamiento explora el deseo, la distancia emocional y la vulnerabilidad a través de una narrativa cinematográfica que combina intimidad, introspección y una estética sofisticada.

Cómo es el videoclip de “videostar”

El videoclip de “videostar” presenta una sucesión de imágenes cargadas de simbolismo. En una habitación con muebles envueltos en plástico, Maia se observa frente al espejo y rompe el material para luego envolverse en él, en una secuencia que representa el encierro y la búsqueda de liberación emocional.

La propuesta visual incorpora gráficos y métricas sobre el rostro de la cantante, además de una representación tridimensional de su figura, recursos que remiten a la mirada externa y a la objetivación constante.

Maia Reficco

La narrativa continúa con una inmersión bajo el agua y culmina con una escena de Maia empapada, caminando por las calles de Los Ángeles al anochecer. El cierre funciona como una imagen de transformación y despertar, en sintonía con la carga emocional de la canción.

Maia Reficco y el significado de “videostar”

Para Maia Reficco, “videostar” ocupa un lugar central dentro del universo conceptual de de visita. La cantante explicó que la canción estuvo a punto de no ver la luz, pero finalmente se convirtió en una pieza fundamental para completar la identidad sonora y emocional del EP.

Maia Reficco

“Videostar es una pieza clave del universo de ‘de visita’. De alguna manera, es la hermana mayor de ‘amapola’; tanto musicalmente (especialmente con el breakdown del final, que es de mis momentos favoritos de todo el EP) como líricamente”, expresó la artista.

Además, señaló que la canción aborda la distancia desde una perspectiva diferente a la de otros temas del proyecto y que su desarrollo musical abre la puerta a un nuevo universo sonoro.