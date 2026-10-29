Queen Celebration XP llega por primera vez a Sudamérica: cuándo y dónde será (Foto de prensa)

Te invitamos a vivir una experiencia multi sensorial en el universo de Queen. Este concepto único reúne, en una misma noche, exhibición de objetos originales, música en vivo, material audiovisual exclusivo y las historias contadas por sus protagonistas con invitados internacionales de lujo.

La cita será el 20 de marzo de 2027 en el Teatro Vorterix. Entradas disponibles a partir del 5 de noviembre a traves de allaccess.

Queen Celebration XP llega por primera vez a Sudamérica: cuándo y dónde será (Foto de prensa)

01 - LA EXHIBICIÓN

La experiencia comienza con una exhibición exclusiva de aproximadamente una hora, protagonizada por objetos originales y piezas únicas de colección.

Memorabilia, letras manuscritas, y elementos originales vinculados directamente con la historia de Queen y Freddie Mercury, incluyendo piezas nunca antes exhibidas públicamente.

Una oportunidad excepcional para estar frente a objetos que forman parte de la historia real de la banda, incluyendo una sección especial de la legendaria visita de Queen a Argentina en 1981.

02 - BOHEMIAN STORIES

Luego, las puertas se abren y comienza Bohemian Stories, una experiencia musical íntima a cargo de Germán Tripel e Iván Petracchi.

Piano, voz e historias se entrelazan a través de fragmentos de algunas de las canciones más emblemáticas de Queen.

No es un recital tradicional: la música es el hilo conductor de una historia, conectando cada canción con anécdotas, recuerdos y momentos que permiten descubrir una nueva dimensión detrás de la música.

03 - RUDI DOLEZAL

La experiencia continúa con una presencia excepcional: Rudi Dolezal, director de los videoclips más icónicos de Queen y amigo personal de Freddie Mercury.

Rudi llevará al público detrás de las cámaras, proyectando material audiovisual exclusivo, escenas inéditas y entrevistas junto a Freddie, mientras comparte en primera persona historias y experiencias que vivió junto a Queen.

Una mirada privilegiada a la banda que solamente puede ofrecer alguien que estuvo allí.

04 - EL GRAN FINAL

Y cuando todo parece haber sido descubierto, llega la música. Mickey Callisto, acompañado por una banda completa, será el encargado de cerrar la noche interpretando una selección de las canciones más legendarias de Queen.

Su extraordinaria similitud vocal con Freddie Mercury convierte este momento en el gran clímax de la experiencia: una celebración en vivo de la música de Queen que conecta todo lo vivido durante la noche.

MÁS QUE UN CONCIERTO.

MÁS QUE UNA EXHIBICIÓN.

MÁS QUE HISTORIAS.

LA EXPERIENCIA DEFINITIVA EN EL

UNIVERSO DE QUEEN Y FREDDIE MERCURY.