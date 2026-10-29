Tuli Acosta (Foto: Movilpress)

Coti Sorokin (Foto: Movilpress)

Abel Pintos (Foto: Movilpress)

Pablo Ruíz (Foto: Movilpress)

Luck Ra (Foto: Movilpress)

Juli Obregón (Foto: Movilpress)

Juli Obregón (Foto: Movilpress)

Candu Domínguez (Foto: Movilpress)

Ángela Leiva (Foto: Movilpress)

Roze (Foto: Movilpress)

Chule (Foto: Movilpress)

Luis Fonzi (Foto: Movilpress)

Tuli Acosta (Foto: Movilpress)

Lowrdez (Foto: Movilpress)

Emanero (Foto: Movilpress)

Olivia Wald (Foto: Movilpress)

Lolo Poggio (Foto: Movilpress)

LOS40 Primavera Pop, uno de los festivales más emblemáticos de la emisora española, desembarcó por primera vez en la Argentina con un show en el Teatro Gran Rex. El evento se llevó a cabo este miércoles con la presencia de reconocidos artistas de la música en español en una noche dedicada al pop y los grandes éxitos.

La primera edición local contó con las presentaciones de Luis Fonsi, Abel Pintos, Luck Ra, Ángela Torres, Emanero, Coti, Tuli, Roze, Juli Obregón y Olivia Wald. El festival busca reunir distintas generaciones y estilos musicales en uno de los escenarios más tradicionales de Buenos Aires.

Esta edición inaugural de Los40 Primavera Pop marca la llegada a Latinoamérica de un evento asociado a la historia de LOS40. La propuesta promete una noche de música en vivo, canciones populares y posibles encuentros entre artistas de diferentes géneros.

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