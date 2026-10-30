Jimena Barón ya les puso nombres a los cinco cachorritos de Lucy (Fotos del Instagram de Jimena Barón)

¡Jimena Barón es abuela! Así anunció la artista que, durante la mañana del 30 de octubre, su perra Lucy dio a luz a cinco cachorritos. Y lo hizo nada menos que sobre su enorme e impoluto sillón blanco del living.

Jimena Barón ya les puso nombres a los cinco cachorritos de Lucy (Fotos del Instagram de Jimena Barón)

Lucy fue adoptada por Jimena pocas semanas atrás, sin que ella supiera que estaba embarazada. La noticia la sorprendió, pero desde el primer día decidió acompañarla con muchísimo amor.

Jimena Barón ya les puso nombres a los cinco cachorritos de Lucy (Fotos del Instagram de Jimena Barón)

Barón no se despegó de su mascota: adaptó su alimentación y permaneció atenta a cada señal ante la inminente llegada de los cachorritos, que finalmente nacieron y ya tienen nombre.

Jimena Barón ya les puso nombres a los cinco cachorritos de Lucy (Fotos del Instagram de Jimena Barón)

Jimena Barón ya les puso nombres a los cinco cachorritos de Lucy (Fotos del Instagram de Jimena Barón)

CÓMO SE LLAMAN LOS CACHORRITOS DE LUCY

“No queremos encariñarnos, pero ya tienen nombre los 5”, anunció Jimena junto a un meme de una persona llorando.

Luego compartió los nombres y explicó cómo fue la elección de cada uno: “Manchita nació primera con una manchita blanca. Segundo nació segundo”.

“Rolo nació tercero y no paraba de rolar por el sillón”, continuó la artista, haciendo nuevamente referencia al lugar elegido por Lucy para dar a luz: su enorme sillón blanco.

“Ine nació cuarta. Le pusimos Ine por inesperada, pues en la ecografía eran 3”, explicó.

Y cerró con el nombre del último integrante de la familia: “Y quinto apareció El Mago con una pata blanquita como si fuera un guante”.

Jimena Barón ya les puso nombres a los cinco cachorritos de Lucy (Fotos del Instagram de Jimena Barón)